Morto tifoso Inter | interrogato Da Ros | “nuovi dettagli”

(Di venerdì 4 gennaio 2019)– Continuano glirogatori in relazione alla morte deldell'in seguito agli scontri avvenuti prima del match di campionato contro il Napoli. Novità nelle ultime ore, è arrivato da poco al carcere milanese di San Vittore Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati per la morte di Daniele Belardinelli. Secondo quanto riportato dal suo legale l'ultras della curvaista dovrebbe fornire nuovo importanti particolari sulla vicenda: "Si è trovato in una storia più grande di lui – ha aggiunto l'avvocato – e si è reso conto solo dopo che doveva evitare di finirci, ma anche i più agguerriti dei capi della curva devono capire che non si porta un ragazzo di 21 anni in una cosa del genere".