Ingegnere in Germania “In Italia crescevano responsabilità ma non lo stipendio E

(Di venerdì 4 gennaio 2019) “Ho sempre avuto l’abitudine a spostarmi, fin da quando ero bambino. Così, quando innon ero più soddisfatto, ho preso e sono partito”. Ciro Borriello, classe 1987, in un certo senso è lo stereotipo del cervello in fuga.aerospaziale, si è laureato al Politecnico di Torino nel 2012: ma da due anni lavorava già, in una start-upna di proprietà di uno dei più grandi produttori di aerei civili. Poi, dopo cinque anni dibasso e promesse non mantenute, la scelta di ricominciare da capo nel 2015, con un master in Business administration a Cambridge. Da lì il destino lo ha portato a Darmstadt, in, dove da agosto è stato assunto a tempo indeterminato da Eumetsat, l’agenzia intergovernativa che gestisce la rete europea dei satelliti meteorologici. In questo momento, con il suo team, sta sviluppando tre coppie di satelliti di nuova generazione, ...