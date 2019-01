Hearthstone | pubblicate le date dell' HTC World Championship 2019

eurogamer

(Di venerdì 4 gennaio 2019) L'HTCsi fa sempre più vicino e ora sono finalmente state rese notee luogo in cui si terrà la competizione.Come possiamo vedere anche sull'account Twitter ufficiale di, l'HTCsi terrà a Taipei il prossimo aprile, dal 25 al 28 aprile per la precisione.Come probabilmente saprete Blizzard si trova attualmente in un periodo di rinnovamento interno e'intera struttura legata all'eSoprt, per cui si tratterà anche'ultimo torneo per come lo conosciamo in vista di un sistema rinnovato basato su tre livelli con qualificazioni open online, tornei mondiali sempre in live e un livello premiere in cui un montepremi di 4 milioni di dollari sarà messo in palio.Read more…