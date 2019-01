Doha | Cecchinato ko Djkovic perde in semifinale con Bautista Agut

Tennis : Doha - Cecchinato cede a Berdich : ... numero 20 Atp ha ceduto al ceco Tomas Berdych, attualmente numero 71 della classifica mondiale: 7-6, 6, 6-3 il punteggio, in un'ora e mezzo di gioco, in favore dell'ex numero 4 del mondo, già ...

Tennis - ATP Doha 2019 : Marco Cecchinato lotta ma cede al ceco Tomas Berdych. Fatali le occasioni non sfruttate nel primo set : Marco Cecchinato non riesce a ribaltare il pronostico e cede nelle semifinali del torneo ATP 250 di Doha al ceco Tomas Berdych: il boemo si impone sul cemento outdoor del Qatar con lo score di 7-6 (6) 6-3 dopo 90 minuti di aspra battaglia. Per il ceco ultimo atto contro l’iberico Roberto Bautista Agut. Nel primo set Cecchinato parte al servizio e lo fa nel migliore dei modi, mettendo in difficoltà l’avversario, cercando spesso delle ...

ATP Doha – Berdych troppo forte per Cecchinato - l’azzurro cede ad un passo dalla finale : Il tennista azzurro non riesce a superare il proprio avversario, uscendo di scena ad un passo dalla finale del torneo di Doha Termina in semifinale il percorso di Marco Cecchinato nel torneo di Doha, il tennista azzurro si arrende in due set ad un Thomas Berdych in giornata di grazia. Partita equilibrata nel primo parziale, con i due avversari che rispondono colpo su colpo fino al tie-break, che sorride al ceco per 8 punti a 6. Nel secondo ...

LIVE Sport - DIRETTA 4 gennaio : Ryoyu Kobayashi vince ancora nei 4 Trampolini - a Doha eliminati in semifinale Marco Cecchinato e Novak Djokovic : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di venerdì 4 gennaio. Nuova giornata ricca di eventi con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del giorno e ...

LIVE Cecchinato-Berdych - Semifinale Atp Doha in DIRETTA : il siciliano cerca l’impresa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda Semifinale del torneo ATP 250 di Doha tra il nostro Marco Cecchinato ed il ceco Tomas Berdych. Sul cemento outdoor del Khalifa International Tennis & Squash Complex il nostro rappresentante cerca già la prima finale stagionale, ma il suo avversario odierno sarà un vero osso duro. Il ceco, che ha ricevuto una wild card, ha eliminato nell’ordine il tedesco Philipp ...

Tennis - Marco Cecchinato in semifinale a Doha. sale al numero 18 del mondo : semifinale, la prima sul cemento nel circuito maggiore, e best ranking. Continua la corsa di Marco Cecchinato al 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 250 in corso sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile

LIVE Sport - DIRETTA 4 gennaio : risultati e notizie di oggi. Marco Cecchinato va all’assalto della Finale nell’ATP di Doha : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di venerdì 4 gennaio. Nuova giornata ricca di eventi con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del giorno e ...

Cecchinato-Berdych oggi - orario d’inizio e come vedere in tv e streaming la semifinale dell’Atp di Doha : semifinale, la prima sul cemento nel circuito maggiore, e best ranking. Continua l’ottimo momento vissuto da Marco Cecchinato al “Qatar ExxonMobil Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.313.215 dollari in corso sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Nel match che chiudeva il programma di ieri il 26enne palermitano, testa di serie n.4, ha superato il serbo Dusan Lajovic, numero 48 ...

Tennis - Marco Cecchinato avanza a Doha : “Giocato un match solido. La semifinale? Berdych è un top player” : Marco Cecchinato ha conquistato la qualificazione alle semifinali del torneo ATP 250 di Doha: la bella vittoria sul serbo Dusan Lajovic ha permesso all’azzurro di passare il turno sul cemento della capitale del Qatar e di salire al numero 18 del ranking ATP ottenendo così il suo best ranking. Il siciliano, che domani se la vedrà contro il ceco Thomas Berdych, ha disputato un’ottima partita contro un avversario comunque insidioso e ...

ATP Doha - Cecchinato in semifinale : Lajovic battuto 7-6 - 6-2. Avanti anche Djokovic : ATP Doha, Avanti anche Djokovic E' approdato al penultimo atto del torneo per la quarta volta il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo e vincitore a Doha nel 2016 e 2017, che si è imposto in ...

LIVE Sport - DIRETTA 3 gennaio : risultati e notizie di oggi. Cecchinato in semifinale a Doha - Milano contro il Buducnost in Eurolega : Amici di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE generale di giovedì 3 gennaio. Torniamo in campo, è il caso di dirlo, con la nostra “DIRETTONA”. Una DIRETTA LIVE testuale che vi farà compagnia ogni giorno, aggiornandovi in tempo reale sui principali risultati Sportivi della giornata ed anche sulle notizie di rilievo da non perdere. In sostanza, in pochi minuti potrete avere una disamina molto chiara di tutti i fatti del ...

Tennis - Marco Cecchinato ottiene il best ranking : semifinale a Doha e numero 18 al Mondo! : Marco Cecchinato si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Doha e così lunedì sarà almeno numero 18 al mondo: si tratta del suo best ranking, m

VIDEO Cecchinato-Lajovic - gli highlights della partita : l’azzurro vola in semifinale nell’ATP 250 di Doha : Marco Cecchinato ha conquistato l’accesso alle semifinali del Torneo ATP 250 di Doha. L’azzurro ha sconfitto Dusan Lajovic in due set e si è qualificato al turno successivo dove se la dovrà vedere con il temibile Thomas Berdych sul cemento della capitale del Qatar. Oggi il tennista italiano, salito al numero 18 del ranking ATP, ha sconfitto il serbo con grande autorevolezza. Di seguito il VIDEO con gli highlights di ...

Tennis - Marco Cecchinato ottiene il best ranking : semifinale a Doha e numero 18 al Mondo! : Marco Cecchinato si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 di Doha e così lunedì sarà almeno numero 18 al mondo: si tratta del suo best ranking, miglior risultato in carriera per il 26enne che scalerà almeno una posizione rispetto all’attuale piazzamento nel ranking ATP (scavalcato l’argentino Diego Schwartzman). Il siciliano era fermo al 19° posto, il risultato ottenuto sul cemento della capitale del Qatar permette a ...