ATP Pune | Karlovic conquista la finale battendo Darcis | Anderson o Simon in finale?

Tennis - ATP Pune : Anderson si sbarazza di Munar in due set : Tennis, ATP Pune: Kevin Anderson passa alle semifinali dopo aver superato Munar con un doppio 6-3, affronterà Paire o Simon Tennis, ATP Pune: Kevin Anderson vola in semifinale. Il sudafricano ha superato Munar, battendolo con un doppio 6-3 convincente e mostrandosi in una condizione già eccellente per essere ad inizio stagione. Anderson attende ora di conoscere il proprio avversario per la semifinale di Pune, che verrà fuori dalla sfida ...

Tennis - ATP Pune 2019 : i risultati degli ottavi di finale. Sconfitto da Munar Simone Bolelli : Un Jaume Munar in formato NextGen ATP Finals quello visto oggi contro Simone Bolelli: davvero in gran spolvero il giovane spagnolo che negli ottavi di finale dell’ATP di Pune riesce a mandare a casa l’ultimo italiano rimasto in tabellone. Avanzano le migliori quattro teste di serie: oltre all’iberico bene anche Kevin Anderson (primo favorito, che si impone su Djere in due tiebreak), Ernest Gulbis e Gilles Simon. Andiamo a ...

ATP Pune – Kevin Anderson - che fatica! Il sudafricano batte Djere dopo due tie-break e vola ai quarti : Kevin Anderson accede, a fatica, ai quarti di finale dell’ATP di Pune: il tennista sudafricano batte Laslo Djere dopo due tie-break Inizio di 2019 complicato per Kevin Anderson. Il tennista sudafricano, risultato uno dei migliori del 2019, ha staccato il pass per i quarti di finale dell’ATP di Pune con estrema difficoltà. Il motivo? Un combattivo Laslo Djere (numero 93 al mondo) capace di dargli del filo da torcere per 2 ore e 10 minuti, ...

Tennis - ATP Pune 2019 : Simone Bolelli esce di scena al secondo turno. L’azzurro sconfitto da Munar in due set : Termina al secondo turno dell’ATP di Pune (India) l’avventura del nostro Simone Bolelli (n.141 ATP). L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-5 6-0 dallo spagnolo Jaume Munar in 1 ora e 17 minuti di partita. Un incontro che, di fatto, si è deciso nel primo parziale quando il nostro portacolori si è trovato anche avanti di un break ma poi ha ceduto nella fase decisiva. La seconda frazione è stata una vera e propria ...

ATP Pune – Bolelli fermato da Munar : l’azzurro eliminato al secondo turno : Simone Bolelli ko al secondo turno del torneo ATP 250 di Pune: l’azzurro eliminato da Munar Simone Bolelli esce di scena al secondo turno del torneo Atp 250 di Pune (cemento, montepremi 527.880 dollari). L’azzurro, numero 141 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, si arrende allo spagnolo Jaume Munar, numero 81 del ranking Atp e 7 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-0 in un’ora e 16 minuti. ...

ATP Pune – Esordio positivo per Bolelli : regolato Istomin in due set : Simne Bolelli sorride al torneo ATP di Pune: battuto in due set l’uzbeko Istomin Il 2019 inizia col sorriso per Simone Bolelli: il tennista italiano ha conquistato la sua prima vittoria dell’anno all’Esordio nel torneo Atp Pune, in corso sui campi in cemento della città indiana. Bolelli ha regolato il suo avversario, l’uzbeko Istomin, in due set, con un doppio 6-4, dopo un’ora e 23 minuti di gioco. Il tennista ...

ATP Pune - Bolelli batte Istomin e vola al secondo turno : Pune, INDIA, - Continua la corsa di Simone Bolelli nel 'Tata Open Maharashtra', torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 527.880 dollari in corso sul cemento di Pune , in India , fino al 2017 si è ...

Tennis - ATP 250 Pune 2019 : Simone Bolleli sconfigge Istomin e vola al secondo turno : Simone Bolelli si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Pune, Capodanno vincente per l’azzurro sul cemento indiano dove ha sconfitto l’uzbeko Denis Istomin con un doppio 6-4 e al prossimo turno se la vedrà con lo spagnolo Jaume Munar che ieri aveva regolato il moldavo Radu Albot. Si preannuncia un incontro molto difficile per il nostro portacolori che proviene dalle qualificazioni e che dovrà fronteggiare la testa ...

Tennis - ATP Pune 2019 : Simone Bolelli si qualifica per il tabellone principale - battuto l’austriaco Ofner : Inizia bene la nuova stagione di Simone Bolelli, che proverà nel 2019 a rientrare tra i primi cento al mondo (al momento è numero 145): l’azzurro centra la qualifica al tabellone principale del torneo ATP 250 di Pune. Sul cemento indiano, dopo l’affermazione di ieri sul canadese Brayden Schnur, oggi Bolelli supera, sempre in due set, l’austriaco Sebastian Ofner. Il Tennista italiano, testa di serie numero 5 del tabellone ...

Tennis – ATP di Pune : esordio positivo per Bolelli nelle qualificazioni - l’azzurro supera Schnur in due set : Buona la prima per Simone Bolelli nel torneo indiano, niente da fare per il canadese Schnur che si arrende in due set Ottima vittoria per Simone Bolelli nelle qualificazioni del ‘Tata Open Maharashtra’ (cemento, montepremi di 527.880 dollari), in corso a Pune, in India. Il giocatore azzurro, attualmente numero 145 del ranking ATP, ha battuto con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-5), in un’ora e 35 minuti, il canadese Brayden ...