Palermo | sindaco Orlando | ' Dl sicurezza disumano | io non arretro'

Perché il sindaco di Palermo non intende applicare il decreto sicurezza : Leoluca Orlando 'sospende' l'applicazione del decreto sicurezza e le norme sui richiedenti asilo, da lui giudicate "disumane" e "criminogene". Il sindaco di Palermo incassa cosìl'appoggio di altri primi cittadini e suscita l'irritazione del titolare del Viminale, Matteo Salvini. È lo stesso Orlando ad annunciare la decisione di sospendere qualunque procedura "possa ...

Caso Palermo - il sindaco Orlando può sospendere il decreto sicurezza? : Foto LaPresse – Guglielmo Mangiapane Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dato ordine di congelare l’applicazione di una parte relativa all’immigrazione del decreto sicurezza e più nello specifico dell’articolo 13 della legge 132, quello che nega la possibilità di iscriversi all’anagrafe – e conseguentemente di ottenere la residenza – ai possessori di un permesso di soggiorno. Si apre in questo modo ...

Il sindaco di Palermo ha deciso di sospendere l’applicazione del “decreto sicurezza” in città : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha deciso di sospendere le norme che vietano di concedere la residenza ai richiedenti asilo come previsto dal cosiddetto “decreto sicurezza“, il provvedimento fortemente voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che tra le altre cose

Decreto Sicurezza : il sindaco di Palermo Orlando sfida Salvini sospendendo la misura : E' un rapporto non facile quello tra Matteo Salvini ed i sindaci. Almeno quelli non legati alla sua corrente politica. Un legame divenuto burrascoso già dalle prime disposizioni da leader del Viminale, quando chiuse i porti alle Ong e alcuni tra i primi cittadini erano disposti ad aprirli contravvenendo al suo ordine. Adesso lo scontro non è sulle emergenze. Protagonista della vicenda, oltre al numero uno della Lega, è il sindaco di Palermo ...

Dai big leghisti a Crocetta. Le frasi imbarazzanti nel film del candidato sindaco di Palermo : Le registrazioni di Ismaele La Vardera degli incontri con i politici nel docufilm «Il sindaco, Italian Politics for dummies»prodotto da «Le iene» sulla sua corsa del 2017 a sindaco di Palermo: per mesi ha ripreso la sua campagna elettorale e, di nascosto, gli incontri con Salvini, Meloni, Crocetta e Cuffaro

Mafia : sindaco Palermo - ancora vivo in noi ricordo Zucchetto : Palermo, 14 nov. (AdnKronos) - “E’ ancora vivo in tutti noi il ricordo di Calogero Zucchetto, il poliziotto che ha sacrificato la propria vita per il suo impegno nella caccia ai latitanti di Mafia. La giornata di oggi è occasione per ribadire vicinanza a quegli agenti di tutte le Forze dell'ordine e

Maltempo a Palermo - 10 morti | Distrutte 2 famiglie Il sindaco : "La casa era abusiva ed era da demolire" : Dramma nel Palermitano. Esonda il Milicia e travolge una casa di campagna a Casteldaccia dove amici e parenti trascorrevano insieme la serata. Quattro i sopravvissuti. morti anche una bimba di un anno, uno di tre e un quindicenne. Un altra vittima a Vicari. Disperso un medico di Corleone

Maltempo Palermo - il sindaco di Altavilla : “La zona in cui è esondato il fiume Milicia è ad altissimo rischio” : “La zona in cui e’ esondato il fiume Milicia e’ ad altissimo rischio, non solo per le condizioni dell’alveo che va ripulito ma per l’enorme numero di case abusive costruite. Lo denunciamo da anni. L’ultimo esposto e’ di un anno fa e l’ho fatto con l’ex sindaco di Casteldaccia“: lo ha dichiarato oggi sindaco di Altavilla Milicia, Giuseppe Virga, il cui Comune è separato dal corso ...

Allerta Meteo Sicilia - scuole chiuse domani a Palermo. Il Sindaco : “limitate gli spostamenti - massima prudenza” : scuole chiuse domani a Palermo a causa del maltempo. Gli uffici stanno predisponendo l’ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore dal Sindaco, Leoluca Orlando. La Sicilia, infatti, resta nella morsa del maltempo con disagi, allagamenti e smottamenti registrati oggi da un capo all’altro dell’Isola. E per domani la Protezione civile ha diffuso un bollettino di Allerta Meteo rossa che riguarda tutta l’area nord ...