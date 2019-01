New York | al centro degli acquisti Dish Network

New York : seduta difficile per Ralph Lauren : Affonda sul mercato la maison statunitense , che soffre con un calo del 3,91%. Il movimento di Ralph Lauren , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del World Luxury Index , rendendo ...

New York : netto calo registrato da Abercrombie & Fitch : Pressione sulla società americana dell'abbigliamento giovanile , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,20%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, ...

New York : peggiora Estee Lauder : Pressione sulla società leader nei trattamenti anti-age , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,08%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

New York : su di giri Advance Auto Parts Inc Advance Auto Parts Inc W/I : Prepotente rialzo per Advance Auto Parts Inc Advance Auto Parts Inc W/I , che mostra una salita bruciante del 2,98% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido ...

New York : mette il turbo Weyerhaeuser : Brillante rialzo per Weyerhaeuser , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,06%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

New York pagherà 200 volontari pronti a dormire al freddo e al gelo : New York è pronta a pagare 85 dollari chi volesse provare l"esperienza di vivere come un senzatetto. Chiunque voglia provare a passare un po" della sua vita come farebbe un clochard, deve solo spedire il suo curriculum e sperare di essere selezionato. Sono 200 i posti disponibili per questo particolare lavoro. Una volta selezionato, l"aspirante senzatetto dovrà seguire un corso di formazione, per conoscere le tecniche di sopravvivenza tra le ...

Fiona May debutta a teatro con Maratona di New York : ... la ex campionessa mondiale di salto in lungo, Fiona May al suo esordio teatrale dopo i successi ottenuti sul piccolo schermo, e l'attrice Luisa Cattaneo , già protagonista in molti spettacoli di ...

Il modello New York Times : L’articolo del New York Times sul degrado di Roma che tanto ha fatto discutere in Italia, con annesse e inevitabili polemiche politiche, è uscito sulle piattaforme digitali del quotidiano newyorchese lunedì 24 dicembre. Sul giornale di carta è comparso la domenica successiva, il 30 dicembre, sei giorni dopo. Un interessante editoriale sulla necessi...

New York : mette il turbo Ralph Lauren : Seduta decisamente positiva per la maison statunitense , che tratta in rialzo del 2,86%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . Al momento, ...

New York : amplia l'ascesa Cabot Oil & Gas : Protagonista Cabot Oil & Gas , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,15%. L'andamento di Cabot Oil & Gas nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del ...

New York : su di giri Callaway Golf : Brilla la società che produce attrezzature da Golf , che passa di mano con un aumento del 2,35%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Callaway ...

New York : al centro degli acquisti EQT : Brillante rialzo per EQT , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,92%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di EQT evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

New York : senza freni Abercrombie & Fitch : Brilla la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano con un aumento del 2,14%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

New York : Movado in rally : Ottima performance per la big statunitense degli orologi di lusso , che scambia in rialzo dell'1,87%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Movado evidenzia un andamento più marcato ...