Matteo Renzi da brividi | Posso anche tornare al governo Il suo piano senza

Matteo Renzi : 'Non mollo di un centimetro - al governo ci posso anche tornare' : Il nuovo anno si presenta con una nuova bomba innescata dentro il Partito Democratico. Usciti dimezzati dalle elezioni politiche del marzo 2018, i dirigenti del maggior partito politico della sinistra, oltre all'elezione di un nuovo segretario, dovranno fare i conti anche nel 2019 con la forte personalità di Matteo Renzi. L'ex Presidente del Consiglio, intervistato dal settimanale 'Oggi' in edicola in questi giorni parla a 360 gradi delle sue ...

Matteo Renzi : "Al Governo ci posso anche tornare" : Matteo Renzi, di mollare la politica, magari per quel mondo dello spettacolo che lo ha appena visto in prima fila con il documentario su Firenze, non vuole saperne. A ribadirlo è lo stesso ex premier, in una intervista al settimanale "Oggi" in cui si dice convinto di poter tornare anche al Governo del Paese, ma respinge come "fantapolitica" l'ipotesi di costituire un nuovo partito."Non mollo di un centimetro. Non lascio il futuro a quelli ...

Marco Travaglio - Matteo Renzi - Maria Elena Boschi e il golpe contro Mattarella : bombe di inizio anno : Il 2019 di Marco Travaglio si apre con gli auguri a Maria Elena Boschi, Matteo Renzi e, di riflesso, Sergio Mattarella. Il direttore del Fatto quotidiano per l'anno nuovo augura ironicamente un buon "happy fake year" a chi, a suo dire, ha cavalcato bufale contro Lega e M5s, ma soprattutto contro lo

Pd - Matteo Renzi perde pure in Piemonte : così Zingaretti gli sta scippando il partito : Là dove un tempo era tutto Renzismo, oggi spuntano dirigenti di Nicola Zingaretti come funghi. Nel partito democratico è ormai in corso un lento e inesorabile ribaltone che sta rottamando l'ormai ex rottamatore Matteo Renzi, visto che buona parte dei suoi candidati alle segreterie regionali del part

Giuseppe Conte - Franco Bechis svela il suo segreto : "È come Matteo Renzi" : Tre sussulti e una triste verità. Franco Bechis svela il volto di Giuseppe Conte, dopo essersi "sciroppato con vero spirito di sacrificio le circa tre ore di conferenza stampa del presidente del Consiglio dei ministri". I sussulti sono in realtà tre gaffe, scrive il direttore del Tempo, espressione

Matteo Renzi - il sondaggio funebre : il peggiore politico dell'anno - come viene umiliato da Salvini e Di Maio : Il 2019 sarà l'anno della fine di Matteo Renzi? Lo pensano in molti, tra Oroscopi e previsioni più propriamente politiche. Ma il sondaggio di Ilvo Diamanti su Repubblica pare confermare lo scenario, almeno a giudicare dalla conferma del 2018: l'ex premier è ancora il peggiore personaggio politico de

Oroscopo 2019 - l'anno della fine di Matteo Renzi : "Così distruggerà quel poco che resta" : Il 2019 è l'anno della fine politica di Matteo Renzi. L'Oroscopo dei prossimi 12 mesi pare listato a lutto per l'ex premier e segretario del Pd, che proprio dal Partito democratico sembra da mesi sul punto di fuggire. Ne è convinto il Divino Otelma, che legge le carte al "Matteo Minore" (il Grande è

