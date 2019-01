I gilet gialli vogliono inaugurare la democrazia diretta in Francia

Parigi : arrestato Eric Drouet - leader dei gilet gialli : Eric Drouet, uno dei leader delle manifestazioni anti governative dei gilet gialli, è stato arrestato ieri sera per accertamenti nei pressi degli Champs-Elysées a Parigi assieme ad altri sostenitori del movimento.Una fonte della polizia afferma che Drouet è stato fermato mentre si dirigeva verso gli Champs Elysées, luogo dove aveva convocato un raduno. Secondo Franceinfo, una cinquantina di persone si erano radunate vicino alla centralissima ...

