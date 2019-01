Gli italiani stanno con Salvini Dai sindaci un regalo alla Lega

Di Maio : «Reddito di cittadinanza solo aGli italiani». Ma nella bozza si dice altro Ecco a chi sarà dato : i requisiti|I criteri : Il leader M5S annuncia la data per reddito e pensione minima a 780 euro. Poi precisa: «sarà solo per gli italiani», ma nella bozza del testo è previsto per chi ha permesso di soggiorno e risiede in Italia da almeno 5 anni

M5S sul blog : italiani più pagati al mondo - li taGliamo - : 'L'indennità dei parlamentari italiani è quella più alta in tutto il mondo. Sì, è proprio vero. E lo rivela uno studio inglese raccontato quest'oggi dal quotidiano il Mattino. Un triste primato tutto italiano che indigna ogni singolo cittadino! Secondo lo studio ...

Di Maio : 'Il reddito di cittadinanza è per Gli italiani' : Roma, 3 gen., askanews, - 'Come abbiamo sempre detto il reddito di cittadinanza è per coloro che sono cittadini italiani'. E' quanto ha affermato il vice premier e ministro Luigi Di Maio da Alleghe ...

"I sindaci disobbedienti odiano Gli italiani - ne risponderanno davanti alla Legge e alla Storia" : "Chi non rispetta il Decreto Sicurezza e aiuta i clandestini, tradisce l'Italia e gli italiani e ne risponderà davanti alla Legge e alla Storia. Io comunque non mollo!!!". Il vicepremier Matteo Salvini torna sullo scontro in atto con alcuni sindaci italiani che hanno annunciato l'intenzione di non applicare una parte del Decreto Sicurezza sui migranti."Ci sono sindaci che dicono 'non applicherò il decreto', per cercare un po' ...

Walter Ricciardi - ex direttore dell'Iss - contro le decisioni del governo che non difende la salute deGli italiani e ignora la verità ... : ... come peraltro deve essere perché " la politica non deve interferire con la scienza". La conclusione è un'accusa nei confronti del governo che non segue i pareri scientifici, e risulta più vicino ...

Salvini : chi aiuta i clandestini odia Gli italiani : Roma, 3 gen., askanews, - 'Chi aiuta i clandestini odia gli italiani, ne risponderà davanti alla Legge e alla Storia. Io non mollo!!!??'. Lo scrive il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo ...

Di Maio : "Reddito cittadinanza è per Gli italiani" : "Il reddito di cittadinanza è per coloro che sono cittadini italiani". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a margine della sua visita ad ...

Il dl dà il reddito aGli stranieri - ma Di Maio insiste : "Solo a italiani" : Una bufala cavalcata praticamente fin dall'inizio della sua esperienza di governo e più volte smentita, persino dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Senato. Ma smentita - soprattutto - dalla ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : “Smentisco che andrà aGli immigrati - è per i cittadini italiani” : Reddito di cittadinanza anche per gli immigrati? “Smentisco. La legge, come abbiamo sempre detto, riguarda coloro che sono cittadini italiani”. In attesa del varo del decreto attuativo con tutti i dettagli sulla misura prevista dalla legge di Bilancio, il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in visita ad Alleghe ha contraddetto quello che emerge dalle bozze in circolazione in questi giorni, in base alle quali ...

Di Maio : «Reddito di cittadinanza solo per Gli italiani». Ma c’è il giallo stranieri Ecco a chi sarà dato : i requisiti|I criteri : Il leader M5S annuncia la data per reddito e pensione minima a 780 euro. Poi precisa: «sarà solo per gli italiani», ma nella bozza del testo è previsto per chi ha permesso di soggiorno e risiede in Italia da almeno 5 anni

Buoni propositi per il 2019? Quattro italiani su 10 voGliono riappropriarsi del loro tempo : In un’epoca in cui tutti dobbiamo per forza essere connessi per non sentirci tagliati fuori dal mondo ed affrontiamo la quotidianità programmando ogni cosa per sentirci padroni della nostra vita, si fa largo il “Reward and Indulge” un nuovo stile di vita che fa della gratificazione personale e della concessione di momenti per curare i propri interessi la nuova via per rinascere ed avere più successo. Da grandi pensatori ai personaggi più in ...

Reddito - Di Maio : «È solo per Gli italiani. Pensioni - a febbraio le minime a 780 euro» : «Il Reddito Di cittadinanza è per coloro che sono cittadini italiani». Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a...

Reddito - Di Maio : 'È solo per Gli italiani. Pensioni - a febbraio le minime a 780 euro' : 'Il Reddito Di cittadinanza è per coloro che sono cittadini italiani'. Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a margine della sua visita ad ...

Reddito - Di Maio : «È solo per Gli italiani. Pensioni a febbraio le minime a 780 euro» : «Il Reddito Di cittadinanza è per coloro che sono cittadini italiani». Ad affermarlo è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a...