È morto Matteo Cinque | il poliziotto che combattè la camorra negli anni ' 80 e ' 90

'Matteo Salvini morto in un incidente stradale'. Schifo italiano - la foto sconcertante : 'morto Matteo Salvini in un incidente stradale, nuovo lutto nel mondo della politica'. L'articolo, condiviso da molti sui social, è della Stampa.it . Ma solo in apparenza, perché il sito del quotidiano torinese non c'entra nulla: si tratta infatti di una vergognosa fake , una ...

morto Umberto Marzotto - ex marito di Marta e padre di Matteo. Aveva 92 anni : Solo 8 mesi dopo l'addio al conte Pietro, il mondo dell'imprenditoria veneta e la famiglia sono colpite da un altro lutto. Umberto Marzotto si era trasferito da tempo fuori provincia, ma l'ultimo ...

Matteo Pireddu - trovato morto il 30enne scomparso il giorno del suo compleanno : Speranze azzerate. Matteo Pireddu, il 30enne di Capoterra, in provincia di Cagliari, che era scomparso sabato primo dicembre 2018, giorno del suo compleanno, è stato ritrovato senza vita mercoledì 5 mattina. Di lui si erano perse le tracce nelle prime ore di sabato e dopo un intero finesettimana di chiamate a vuoto sul cellulare, i genitori avevano presentato denuncia di scomparsa presso la locale stazione dei carabinieri. “Sabato abbiamo ...

San Matteo della Decima. Marco Mele morto sulla provinciale Palata : Tragedia della strada a Crevalcore (Bologna). Un uomo è morto in un incidente sulla provinciale Palata. Si è trattato di

Massimo Cacciari - la clava sul Pd e Matteo Renzi : 'Un progetto morto - e Matteo Salvini...' : 'Un progetto morto'. Massimo Cacciari usa la clava per 'benedire' la pazza idea di Matteo Renzi di avvicinarsi a Silvio Berlusconi nella speranza di raccogliere i cocci e gli elettori di Forza Italia .

morto Sandro Mayer - giornalista e scrittore - a 77 anni. Tanti i messaggi di molti volti noti tra cui Matteo Salvini : È Morto stanotte a Roma, all’ospedale Fatebenefratelli, il giornalista Sandro Mayer scrittore e volto familiare della tv. È mancato a pochi giorni dal 78esimo compleanno, che avrebbe festeggiato il 21 dicembre. Direttore da molti... L'articolo Morto Sandro Mayer, giornalista e scrittore, a 77 anni. Tanti i messaggi di molti volti noti tra cui Matteo Salvini proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tiberio Barchielli - morto il fotografo ufficiale dei governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni : aveva 60 anni : È morto Tiberio Barchielli, fotografo dei governi Renzi e Gentiloni. Il professionista è deceduto a Firenze, dopo una breve malattia. “Ciao Tiberio. Grande fotografo, grande amico, grande uomo. Sono stato fortunato a lavorare con te. Ti voglio bene”, ha scritto sui social l’ex leader del Pd. Barchielli, 60 anni, era nato a Rignano d’Arno, in provincia di Firenze. Era giornalista pubblicista e come fotografo si era ...