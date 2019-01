Baglioni e la Rai hanno censurato la nostra canzone Carone commenta

huffingtonpost

: Festival di Sanremo 2019: sulle reti Rai sta girando lo spot con Baglioni e Papaleo protagonisti (Video) - ilnazionaleit : Festival di Sanremo 2019: sulle reti Rai sta girando lo spot con Baglioni e Papaleo protagonisti (Video) - SanremoNews : Festival di Sanremo 2019: sulle reti Rai sta girando lo spot con Baglioni e Papaleo protagonisti (Video) - saltasullavita : Backstage Spot Rai Claudio Baglioni per Sanremo -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) "Se avessi portato Caramelle con una star della musica, l'avrebbero presa. So che era piaciuta, dunque il problema era in chi la presentava: è grave e anche un po' razzista. Servono gli abiti giusti per fare i monaci?". Pierdavideè l'autore di Caramelle, il singolo dei Dear Jack scelto dalla band romana per giocarsi la partecipazione a Sanremo. Sono stati esclusi, ed è scattata la loro rabbia. "la pedofilia è ancora un tabù", ha detto Lorenzo Cantarini, cantante della band.Caramelle è unache parla di pedofilia. È la storia di Marco e Marica, 10 e 12 anni, due ragazzi turbati da altre vicende - in questo caso un amico malato e un litigio con un fidanzato autoritario - che vengono addescati da due molestatori ("Dammi la mano bambino e vieni nel bosco. No che non sono un estraneo, io ti conosco, vengo dal tuo stesso ...