Amici di Maria De Filippi torna a gennaio | i provvedimenti della Celentano e le sfide a

(Di giovedì 3 gennaio 2019)Lunedì 7torneràdiDecon due appuntamenti pomeridiani dal lunedì al venerdì dopo una pausa per le vacanze di Natale, mentre da sabato 12riprenderà la puntata speciale su Canale 5 dalle ore 14:10.Proprio in questi giorni i ragazziscuola, che per le vacanze eranoti ognuno nella propria città dalle rispettive famiglie, hanno fatto rientro a Roma come si è visto dalle loro stories su instagram e gli aggiornamenti h24. Sono, quindi, nuovamente nel residence in vista del ritorno del programma dopo la breve pausa. Ma dove eravamo rimasti?Le due squadre di Atene e Sparta sono attualmente formate in questo modo: Squadra Sparta (Tish, Alberto, Jefeo, Arianna, Miguel, Giacomo Eva, Mowgly), Squadra Atene (Mameli, Giordana Angi, Mimmi, Alessandro Casillo, Marco, Daniel e Gianmarco). Quest’ultimo è entrato a far partescuola di...