Xiaomi MI MIX 3 Shappire Edition è disponibile in Cina

Xiaomi Mi 9 e Mi MIX 4 potrebbero avere una tripla fotocamera posteriore e CPU Snapdragon 855 : Stando ad un report, lo Xiaomi Mi 9 potrebbe essere il primo smartphone del colosso cinese con una tripla fotocamera posteriore, seguito poi dallo Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi Mix 3 : in Italia il 9 gennaio/ Grande attesa per il nuovo smartphone di Pechino : Xiaomi Mi Mix 3: in Italia il 9 gennaio. Grande attesa per il nuovo smartphone di Pechino annunciato nelle scorse ore in via ufficiale

Disponibile MIUI 10 Global Stabile basata su Android 9 Pie per Xiaomi Mi MIX 3 : Xiaomi ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento che porta la MIUI 10 Global Stabile con Android 9 Pie a bordo. Ecco tutti i dettagli

Ecco 5 motivi per (non) comprare Xiaomi Mi MIX 3 (in versione cinese) : Abbiamo avuto modo di testare Xiaomi Mi MIX 3, il top di gamma con lo slider per nascondere le fotocamere frontali. In attesa di una recensione approfondita quando uscirà la variante globale, Ecco 5 motivi per comprarlo e 5 motivi per non comprarlo in versione cinese.

Ecco la data Xiaomi Mi MIX 3 in Italia : quando potremo acquistarlo : Sta per arrivare in Italia lo Xiaomi Mi MIX 3, disponibile nel nostro mercato a partire dal 9 gennaio 2019 presso i punti vendita Mi Store sparsi nel territorio e sul negozio online (vorremmo potervi anche raccontare a proposito del prezzo di vendita, ma purtroppo ancora non abbiamo avuto comunicazioni in merito, ma ben presto sapremo dirvi di più, così che potrete farvi un'idea sulle dimensioni della spesa da affrontare). Un'informazione, ...

Xiaomi Mi MIX 3 arriverà in Italia il 9 gennaio 2019 : Un video promozionale di Xiaomi Italia ci svela (forse) inavvertitamente la data di commercializzazione nel nostro Paese di Xiaomi Mi MIX 3.

Xiaomi lancia Mi MIX 3 Palace Special Edition - un condizionatore e nuove ottimizzazioni : Xiaomi presenta un nuovo condizionatore d'aria, lancia la Special Edition di Xiaomi Mi MIX 3 e una Speciale fotocamera AR per King of Glory.

Xiaomi Mi MIX 3 Global sbarca in anteprima su GearVita - insieme a molti altri smartphone : sbarca in anteprima sullo store cinese GearVita la versione Globale di Xiaomi Mi MIX 3 e per l'occasione abbiamo ben 30 codici sconto per portarlo a casa a meno di 500 euro.

5G - Xiaomi presenta lo smartphoneMi MIX 3 : In futuro, Xiaomi sfrutterà appieno la sua posizione di primaria piattaforma IoT al mondo e promuoverà il 5G nel campo della smart home insieme a China Mobile. Xiaomi esplorerà anche opportunità in ...

Xiaomi Mi MIX 3 ci mostra come cambierà la gestione dei dispositivi IoT con le reti 5G : Il portavoce di Xiaomi, Donovan Sung, ci mostra come cambierà la gestione dei dispositivi IoT grazie alle reti 5G, con l'aiuto di Xiaomi Mi MIX 3.

Xiaomi Mi MIX 3 sembra pronto a sbarcare in Europa a poco più di 500 euro : Xiaomi Mi MIX 3 sembra ormai pronto all'arrivo in europa, come suggeriscono numerosi avvistamenti presso rivenditori austriaci e tedeschi.

Mi MIX 3 : ecco il primo smartphone 5G di Xiaomi : Esplorare nuove applicazioni 5G In futuro, Xiaomi sfrutterà appieno la sua posizione di primaria piattaforma IoT al mondo e promuoverà il 5G nel campo della smart home insieme a China Mobile. Xiaomi ...

Xiaomi ha mostrato la versione 5G di Mi Mix 3 : Xiaomi mostra durante una demo l'aumento della velocità di download ottenibile grazie al modem 5G integrato in una versione speciale di Mi Mix 3.

Xiaomi Mi MIX 3 permette di aggiungere un watermark con la versione 8.12.6 di MIUI 10 : Xiaomi Mi MIX 3 riceve un nuovo aggiornamento alla versione 8.12.6 beta, che permette di aggiungere il watermark sulle foto e include altre novità.