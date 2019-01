Una guerra di botti e spray al pepe | 216 feriti nella notte di Capodanno

La fiction fa vincere Raiuno - ma il pomeriggio di Canale 5 è Una macchina da guerra : Il duello tra Rai1 e Canale 5 per il primato tra le reti generaliste è continuato pure nel 2018. Le due reti sembrano dividersi le fasce orarie della tv. Al mattino Unomattina si conferma in vantaggio ...

Netflix vs Cinema - nessUna guerra. Chi vede in streaming va anche in sala : Netflix e il Cinema , inteso come luogo, nel senso di sala Cinematografica, sono tutt'altro che nemici. A dirlo è il risultato di una ricerca condotta dal gruppo Quantitative Economics and Statistics ...

Inter-Napoli - spunta un nuovo video degli scontri : “È Una guerra”. Le immagini da un’abitazione : spunta un nuovo video degli scontri che hanno segnato la vigilia della partita tra Inter e Napoli, a Milano. Le immagini delle violenze tra le due tifoserie sono state riprese da un residente di via Novara. L'articolo Inter-Napoli, spunta un nuovo video degli scontri: “È una guerra”. Le immagini da un’abitazione proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ex leader curva B : "Ai miei tempi diverso - oggi è Una guerra" : "Quello che è successo a San Siro era prevedibile . C'è gente che va allo stadio per fare la guerra ed è risaputo l'odio degli interisti nei confronti dei napoletani. Per noi, del resto, è così ...

Sci alpino - Discesa Bormio 2018. Christof Innerhofer : “La pista è dura - è stata Una guerra”. Paris : “Neve bella ghiacciata” : Ottima giornata per l’Italia a Bormio dove si è disputata la prima prova cronometrata della Discesa libera di Coppa del Mondo che andrà in scena tra due giorni nella località valtellinese. Gli azzurri sono tornati subito sulla neve dopo la brevissima sosta per le festività natalizie e Christof Innerhofer ha dettato legge stampando il miglior tempo (1:57.48). L’altoatesino è sembrato estremamente raggiante nelle dichiarazioni ...

Una nuova feature di Twitter alimenta la “guerra” tra Android e iOS mentre Instagram annuncia il supporto GIPHY in Direct : Una nuova funzionalità di Twitter sta riaccendendo la "guerra di religione" tra gli utenti Android e quelli iOS. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Una nuova feature di Twitter alimenta la “guerra” tra Android e iOS mentre Instagram annuncia il supporto GIPHY in Direct proviene da TuttoAndroid.

Cava de’ Tirreni. Una targa per i cento anni dalla Grande Guerra : “Nel 1929 ci fu, a Cava de’ Tirreni, l’inaugurazione dell’obelisco in memoria dei caduti cavesi alla presenza del re Vittorio

“Fedez e Francesco Facchinetti pronti a collaborare”? Dopo Una guerra durata per anni la pace sarebbe fatta : “Il mio paese chiama Facchinetti figlio d’arte, come andare da McDonald’s e dire vado al ristorante”, canta in Generazione Bho il rapper Fedez. Tra diverse frecciatine e stoccate social l’assenza di simpatia tra il marito di Chiara Ferragni e il conduttore-manager era cosa nota. Secondo King, magazine di Fabrizio Corona, la guerra tra i due sarebbe proseguita per anni e si sarebbe conclusa nei giorni scorsi Dopo aver stipulato un accordo ...

Putin teme lo scoppio di Una guerra nucleare : (foto: Xinhua/Bai Xueqi) “Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare” è il genere di frase che difficilmente riuscirebbe a passare inosservata durante un evento pubblico. Di sicuro non se a pronunciarla è Vladimir Putin. Nell’annuale conferenza stampa di fine anno, tenuta di fronte a 1700 reporter, il presidente russo non ha usato mezzi termini e si è mostrato particolarmente allarmista riguardo il rischio ...

Putin choc : «Il mondo sottovaluta il pericolo di Una guerra nucleare - finirebbe la civiltà» : «Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare». Lo ha detto Vladimir Putin, sottolineando come lo «sfacelo» del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di uscire dal trattato Inf, «aumenta l’incertezza». «Le armi della Russia – ha aggiunto – servono a mantenere la parità strategica e se arriveranno i missili in Europa poi l’Occidente non squittisca se noi reagiremo. Ma io ...

Putin avverte : «Il mondo sottovaluta il pericolo di Una guerra nucleare : finirebbe la civiltà» : 'Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare'. Lo ha detto Vladimir Putin, sottolineando come lo 'sfacelo' del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di ...

Putin : «C'è il rischio di Una guerra nucleare e della fine della civiltà» : Gran parte della cosidetta «grande conferenza stampa» di fine anno è stata dedicata all'economia: il Pil, cresciuto dell'1,7% nei primi 10 mesi dell'anno; la produzione industriale, salita del 2,9% ...

Putin : 'Possibile Una guerra atomica e morte della civiltà' : Nella conferenza stampa di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i comportamenti degli Stati Uniti e dell'Europa lo preoccupano. A suo parere si sottovaluta l'effettiva possibilità di uno scontro nucleare che condurrebbe alla fine della civiltà. Putin teme la guerra nucleare Si è tenuta poche ore fa la conferenza stampa di fine anno del presidente russo, Vladimir Putin. In tale occasione, oltre ad aver parlato come ...

Putin alza i toni e avverte Usa e Ue"Si rischia Una guerra nucleare" : "Stiamo assistendo al collasso del sistema internazionale di deterrenza" e c'e' un pericolo di "catastrofe globale" nell'idea che prende piede in Occidente di "usare armi nucleari di bassa potenza". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nella conferenza stampa di fine anno Segui su affaritaliani.it