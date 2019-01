huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Un trapianto a Capodanno e 700 ore di lavoro notturno. Fiero di essere un chirurgo, ma stanco' - egidioCA : RT @HuffPostItalia: 'Un trapianto a Capodanno e 700 ore di lavoro notturno. Fiero di essere un chirurgo, ma stanco' - HuffPostItalia : 'Un trapianto a Capodanno e 700 ore di lavoro notturno. Fiero di essere un chirurgo, ma stanco' - mannihmo : Cercasi donatori di dita per trapianto a napoletani dopo capodanno?? -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Oltre 1.300 condivisioni su Facebook e un post diventato virale: stiamo parlando di quello postato da undi Pisa, Daniele Pezzati, che lavora in un centro d'eccellenza per i trapianti: l'Unità operativa di chirurgia epatica e deldi fegato dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana. Un medico che perfino aha lasciato a casa moglie e figli per dedicarsi al suo mestiere e ai suoi doveri di medico.Sui social, il dottor Pezzati ha dato sfogo al piccolo dispiacere di trascorrere le feste lontano da casa ma, al contempo, ha fatto sfoggio dell'orgoglio di portare avanti il proprio mestiere e i propri obiettivi con instancabile impegno. A riportare la vicenda è il Corriere della Sera.Il centro trapianti di Pisa, nella notte di, ha eseguito il 160esimo trapiano di fegato dall'inizio dell'anno, mentre a maggio ha festeggiato 22 anni di ...