Terremoto in provincia dell’Aquila Magnitudo 4.2. Non risultano danni

Terremoto - scossa in provincia di L'Aquila : paura ma nessun danno : Una scossa di Terremoto pari a 4.2 gradi sulla scala Richter è stata registrata a Collelongo, in provincia di L'Aquila, alle 19:37. I sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno fissato l'ipocentro a 17 km di profondità. L'area epicentrale In un raggio di 10 km da Collelongo, epicentro del sisma, l'evento è stato avvertito nei comuni vicini quali San Vincenzo Valle Roveto (AQ), Civita d'Antino, Villavallelonga, Morino, ...

Terremoto - nuove scosse sull'Etna in provincia di Catania (e aumentano gli sfollati) : Scossa di magnitudo 3.4 domenica sera. E altre scosse registrate stanotte e stamattina, sempre nella zona dell'Etna

Etna - Terremoto di magnitudo 4.8 : paura a Catania - crolli in provincia e 10 feriti. Chiuso tratto A18 per precauzione : Due giorni dopo l’eruzione dell’Etna la terra trema ancora in Sicilia. Una forte scossa di terremoto magnitudo 4.8 è stata registrata alle 3.19. La scossa è stata avvertita dalla popolazione e molti hanno trascorso la notte in auto anche nei paesi della provincia. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è tra i comuni di Viagrande e Trecastagni a nord di Catania e l’ipocentro solo un chilometro di ...

C’è stato un Terremoto in provincia di Catania : È stato registrato poco dopo le 3 di notte, con una magnitudo di 4.8 ed epicentro vicino al comune di Viagrande: ha provocato danni a diversi edifici e almeno quattro feriti

Terremoto in Sicilia - Etna : forte sisma vicino Catania. Crolli e lesioni in provincia - 26 dicembre 2018 : Un Natale da dimenticare per la Sicilia a seguito del risveglio dell'Etna che, più delle altre volte, sta facendo tremare non poco tutto il catanese. Sono centinaia le scosse di Terremoto che si...

Terremoto - serie di scosse in provincia di Catania - : Sciame sismico nella provincia siciliana nel corso della mattinata. A Lingualossa e Ragalna le scosse più forti

Terremoto di magnitudo 3 - 6 ai confini della provincia di Arezzo : Scossa di Terremoto in serata in provincia di Pesaro Urbino ai confini con l'Aretino. L'epicentro è stato localizzato dall'Ingv ad Apecchio, a una profondità di circa 10 km. magnitudo 3,6. Il sisma è ...

