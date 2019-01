Take Two | un’attrice e un poliziotto protagonisti della nuova serie ‘alla Castle’

Cast e personaggi di Take Two su Paramount Channel - dal 2 gennaio in onda l'erede sfortunato di Castle : ... i due si ritroveranno a lavorare insieme formando una coppia professionale esplosiva, pronta a fare scintille mentre indagano su casi misteriosi tratti dalla cronaca reale. Quello che sulla carta ...

Cast e personaggi di Take Two su Paramount Channel - dal 2 gennaio in onda l’erede sfortunato di Castle : Dagli stessi produttori di Castle, arriva anche in Italia Take Two su Paramount Channel (canale 27 del digitale terrestre), in onda in prima serata dal 2 gennaio 2019 con 3 episodi in prima tv in chiaro a settimana. La serie ambientata nella vivace Los Angeles contemporanea è un poliziesco dai toni di commedia che vede protagonisti Eddie Cibrian (CSI Miami) nei panni di Eddie, il migliore investigatore privato della città ma in crisi ...

Take-Two abbandona il trademark "Agent" : Si era sentito parlare di Agent nel lontano 2007, un marchio di Take-Two che dopo mesi di ritardi e zero aggiornamenti nell'arco di un decennio è stato definitivamente abbandonato, riporta Gamingbolt.Infatti come possiamo vedere la notizia ci arriva dall'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, il quale contrassegna il marchio "Agent" come abbandonato dal 19 novembre 2018. E' chiaramente indicato "abbandonato perché nessuna dichiarazione di ...

Take Two cancellato dopo una sola stagione : perché il nuovo Castle non ha funzionato? : Se il detto recita: "Diffidate delle imitazioni", ci sarà un motivo. Take Two cancellato dopo una sola stagione; la ABC volta di nuovo pagina e continua la ricerca del sostituto di Castle. Da quando la serie tv con Nathan Fillion e Stana Katic ha detto addio due anni fa, il network americano è convinto di poter trovare il giusto show in grado di ricalcare le storie dell'ormai celebre dramedy poliziesca. Ci ha provato con Deception, dove il ...

Take-Two - EA e Ubisoft non sono preoccupate dalla crisi dei videogiochi in Cina : Il settore dei videogiochi in Cina sta vivendo un discreto momento di crisi, dal momento che nessun videogioco è stato approvato dalle autorità fin dallo scorso marzo.Il paese è una delle aree chiave anche per i publisher occidentali a causa delle sue potenzialità di crescita, e questo blocco potrebbe avere ripercussioni anche gravi sugli affari delle grandi aziende del settore. Eppure, come riferisce GameIndustry, sembra che publisher come ...

Red Dead Redemption 2 : il CEO di Take-Two risponde alle polemiche sulle condizioni di lavoro all'interno di Rockstar Games : Uno dei maggiori punti di discussione che circonda Red Dead Redemption 2 riguarda la cultura lavorativa dello sviluppatore Rockstar Games. Il co-fondatore Dan Houser ha detto che lui e un piccolo team hanno lavorato per alcune settimane anche 100 ore per finire il gioco e, dopo questo, Rockstar HR ha incoraggiato i suoi sviluppatori a parlare apertamente delle proprie esperienze. Molte storie condivise riportavano lavoro straordinario, ma non al ...

Red Dead Redemption 2 arriverà su PC? Ecco la risposta del CEO di Take-Two : Il publisher di Red Dead Redemption 2, Take-Two, può essere certamente orgoglioso del successo del gioco, ma ancora non ha fornito alcun suggerimento su quando o se il gioco arriverà su PC.Con Red Dead Redemption 2 che ha distribuito 17 milioni di unità in tutto il mondo su PS4 e Xbox One, gli investitori volevano sapere di una possibile versione PC.Il gioco originale non è mai arrivato su PC, ma il grande successo che Take-Two ha ottenuto con ...

Quando un leak di Red Dead Redemption 2 costa 1 milione di sterline : il caso Trusted Reviews e Take-Two : "Take-Two prende la sicurezza molto seriamente e porterà avanti delle azioni legali contro le persone o le pubblicazioni che propongono leak di informazioni confidenziali. Dato che questa situazione coinvolge informazioni riguardanti Red Dead Redemption 2, Rockstar Games ha diretto il pagamento concordato a queste tre grandi organizzazioni benefiche: American Indian College Fund, American Prairie Reserve e First Nations Development Institute". ...