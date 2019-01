Quando il nuovo anno inizia nel peggiore dei modi | l’epic fail di questo ragazzo olandese

Shazam! Ecco un nuovo poster - Quando vedremo il nuovo trailer? : Una sola parola può salvare il mondo. Ecco un nuovo poster di Shazam!, il cinecomic che porta sul grande schermo le avventure del famoso supereroe DC interpretato da Zachary Levi.

Demi Lovato sta bene e si mostra sui social - dalla riabilitazione al Jiujitsu (foto) : a Quando il nuovo album? : Dopo mesi molto difficili ormai Demi Lovato sta bene: in seguito alla riabilitazione durata poco più di tre mesi per l'overdose che l'ha portata in rianimazione lo scorso luglio, la popstar ha usato nuovamente i suoi network martedì 4 dicembre per mostrarsi al suo pubblico. La cantante di Tell Me You Love Me, impegnata in un percorso di sobrietà che sta dando i suoi frutti, ha svelato che sta praticando il Jiujitsu, un'arte marziale ...

MotoGP – Marquez e i primi segnali dopo Jerez : “Quando si lavora su un nuovo motore…” : Marc Marquez si mostra soddisfatto dei progressi della sua Honda dopo la seconda giornata dei test di Jerez: lo spagnolo però è consapevole di dover lavorare su alcuni aspetti per trarre il meglio dalla sua moto dopo la seconda giornata di test passata sulla pista di Jerez, Marc Marquez torna a casa soddisfatto. La sua Honda va veloce e ha ancora molti margini di miglioramento. Lo spagnolo ha chiuso al secondo posto il day-2 di Jerez, alle ...

Lega - nasce il nuovo partito di Matteo Salvini : Quando sarà premier - l'obiettivo è l'Italia federale : Visto che le parole di uno statuto di partito, come quelle della Costituzione di uno Stato, hanno un peso che supera la cronaca contingente è importante marcare la tecnica di conquista del potere. ...

Google Foto introduce il nuovo pulsante di condivisione di album live e riabilita il backup solo Quando lo smartphone è in carica : Con lo scopo di semplificare il processo di condivisione di contenuti, Google Foto sta per ricevere un nuovo pulsante "Condividi come album", apparso per alcuni utenti durante la navigazione negli album di persone e animali domestici. Google Foto permette anche di eseguire il backup solo quando lo smartphone è in carica tramite un'opzione disponibile nelle impostazioni di Google (Impostazioni -> Google -> backup di Google ...

“Drive Up” : nuovo programma dedicato al mondo dell’automotive su Italia 1 : ecco Quando : nuovo magazine in arrivo su Italia 1: si tratta di Drive Up, un programma interamente dedicato al mondo dei motori ideato da Mediaset e Quattroruote Una bella novità in arrivo su Italia 1. Da sabato 10 novembre dalle ore 13.50 il nuovo magazine “Drive Up” interamente dedicato al mondo dei motori ideato da Mediaset e dal mensile Quattroruote. ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata. Drive Up su Italia 1 Si chiama ...

Mai dire talk nuovo programma della Gialappa’s Band : Quando e dove andrà in onda : Mai dire talk è il nuovo programma della Gialappa’s Band: quando andrà in onda Dopo il Grande Fratello Vip, la Gialappa’s Band arriverà con il nuovo programma Mai dire talk su Italia 1. Se ne parla da un po’ a dire il vero, ma la messa in onda era slittata. Oggi abbiamo una nuova data […] L'articolo Mai dire talk nuovo programma della Gialappa’s Band: quando e dove andrà in onda proviene da Gossip e Tv.

HairMaster - nuovo format su LA 5 : ecco Quando : HairMaster è il nuovo format di LA5 al via da mercoledì 14 novembre, con quattro appuntamenti in seconda serata. Il programma celebra la figura del parrucchiere, creatore di immagine e primo consulente di bellezza di tutte le donne. Volto dell’hair talent, il Maestro dell’hairstyle Rossano Ferretti. HairMaster: come funziona il nuovo format Al centro di ogni puntata della rete tematica Mediaset diretta da Marco Costa, alcuni saloni di bellezza ...

Edinson Cavani torna al Napoli? Parla l'agente : Quando il nuovo matrimonio è possibile : Sono molte le voci di mercato che negli ultimi mesi hanno indicato un possibile ritorno di Edinson Cavani al Napoli. Ma adesso a Parlare è proprio l'agente dell'attaccante, Fernando Guglielmone , che ...

Antonella Ruggiero : “Quando facevo la cantante” è il titolo del nuovo album : Da martedì 20 novembre, in esclusiva su musicfirst.it, è disponibile “Quando facevo la cantante” (Libera/distr. Artist First), la nuova opera discografica di Antonella Ruggiero in sei dischi e centottanta pagine. Da oggi è disponibile il preorder al link: http://bit.ly/AR-QFLC «L’idea di raccogliere parte degli innumerevoli brani suonati e realizzati dal 1996, anno in cui ho ripreso la mia attività in veste di solista, al 2018, è venuta a ...