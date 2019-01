Purché finisca bene – Basta un paio di baffi | trama | cast e curiosità del film con

«Purché finisca bene» : il 9 gennaio su Rai 1 il secondo appuntamento con «L'Amore il sole e le altre stelle» : di Luca Calboni Dopo il grande successo di ' Basta un paio di baffi ', che lo scorso due gennaio ha conquistato oltre 5 milioni di spettatori, mercoledì 9 gennaio andrà in onda su Rai 1 il secondo ...

Purché finisca bene - dal 2 gennaio alle 21 : 25 su Rai 1 : Purché finisca bene, la collana di film prodotta da Agostino Saccà, inaugura il nuovo anno delle fiction su Rai 1 con la messa in onda di Basta un paio di baffi

Basta un paio di Baffi : Il Film Stasera su Rai 1 per il ciclo Purché finisca Bene : Antonia Liskova, Sergio Assisi e Marco Bonini sono i protagonisti della commedia diretta da Fabrizio Costa.

Purchè finisca bene 2019 dove vedere i film in tv - streaming e replica : PURCHÉ finisca bene dove vedere. Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna dal 2 gennaio su Rai 1 la collana che racconta con ironia la quotidianità e le sue innumerevoli sfide, con una particolare attenzione anche alla profondità dei sentimenti. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. Purchè finisca bene 2019 dove vedere le puntate in tv e replica I film della collezione Purchè finisca bene andranno ...

Purché finisca bene : Basta un paio di baffi apre il nuovo anno della fiction Rai : Il cast di Basta un paio di baffi Il nuovo anno della fiction targata Rai si apre con il ritorno delle storie a lieto fine di Purchè finisca bene, la collana di film tv prodotta da Agostino Saccà e dalla sua Pepito Produzioni. Il nuovo ciclo sarà composto da tre commedie che, con toni leggeri e dinamici, racconteranno grandi e piccoli problemi della vita di tutti i giorni. Tre film diretti da Fabrizio Costa, che con ironia punteranno i ...

Basta un paio di baffi lancia la nuova stagione di Purché finisca bene : protagonisti e trama dei nuovi film : Gennaio porterà con sé Basta un paio di baffi e la nuova stagione di Purché finisca bene, la collana dei film che andrà in onda nel prime time di Rai1 dal 2 gennaio ovvero alla domenica sera. Ad aprire le danze sarà proprio il film firmato da Fabrizio Costa e che vede nel cast anche Antonia Liskova, Sergio Assisi, Marco Bonini ed Euridice Axen. La sinossi del primo film della nuova collana recita: "Sara ha un solo sogno nella vita, diventare ...

Purché finisca bene 3 : nel cast dei nuovi episodi anche Antonia Liskova e Sergio Assisi : Dopo il grande successo delle prime due stagioni, trasmesse rispettivamente nel 2014 e nel 2016, a gennaio torna su Rai 1 il nuovo ciclo di film tv della collana intitolata Purché finisca bene, realizzati da Rai Fiction e da Pepito Produzioni. Saranno trasmessi tre nuovi film con un cast di attori molto famosi ed intitolati il primo 'Basta un paio di baffi', il secondo 'L'amore, il sole e le altre stelle' ed il terzo 'Non ho niente da ...