ilnapolista

: RT @napolista: Mancini: «Razzismo? Sto con Ancelotti, fermiamoci se necessario» - ANCELOTTISMO2 : RT @napolista: Mancini: «Razzismo? Sto con Ancelotti, fermiamoci se necessario» - DjCalletti1 : RT @napolista: Mancini: «Razzismo? Sto con Ancelotti, fermiamoci se necessario» -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) L’intervista al Corriere dello Sport Roberto, ct della nazionale italiana, dice la sua sullo stato dell’arte del calcio italiano, soprattutto in relazione all’emergenza. L’ex allenatore di Inter e Manchester City sposa la linea-per quanto riguarda lo stop alle partite: «I buuuu razzisti non hanno senso, non c’è una squadra dove non ci sia un nero. Perché allora insultare quelli della squadra avversaria?, senoi, come dicese le istituzioni non sono in grado di risolvere questo problema vergognoso. Dopotutto, il mondo è cambiato e in troppi non se ne sono accorti. Anche in nazionale ci sono giocatori di colore. Bisogna che i genitori facciano i genitori e inizino a educare i propri figli. Questa è la base di partenza, poi servono prese di posizioni impopolari».si esprime anche sui ...