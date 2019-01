Le bombe di Davide Lippi | “il valzer di allenatori e lo scambio Higuain-Morata”

calcioweb.eu

: Le bombe di #DavideLippi: 'il valzer di allenatori e lo scambio Higuain-Morata' - CalcioWeb : Le bombe di #DavideLippi: 'il valzer di allenatori e lo scambio Higuain-Morata' - peppiniellopz : RT @Rosy87234986: @tibaldi_davide @DiegoFusaro Certo che no, ma le bombe italiane sui civili restano un crimine, per quanto 'voluto' dalla… - Rosy87234986 : @tibaldi_davide @DiegoFusaro Certo che no, ma le bombe italiane sui civili restano un crimine, per quanto 'voluto' dalla NATO! -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Il calciomercato sta per entrare nel vivo, importanti novità in arrivo ma una situazione delicata è anche quella che riguarda ildi, nelle ultime ore sono arrivate importanti dichiarazioni da parte del procuratore sportivoin un’intervista al Corriere dello Sport. “Secondo me Antonio Conte – ha dichiarato – andrà ad allenare il Real Madrid con Pochettino che lascerà il Tottenham a fine stagione per trasferirsi al Manchester United.-Morata? Non dico che non si faccia, ma mi sembra una cosa complessa da mettere in piedi. Piuttosto i complimenti al Milan bisogna farli per Paquetà. Lo proponevo in prestito gratuito quando giocava nell’Under 20, nessuno lo ha preso. Lavorando in Italia può diventare una grande mezzala sinistra. Alla Hamsik”.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN ...