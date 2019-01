I migranti al largo di Malta e lo scontro sindaci-Salvini sul decreto sicurezza

migranti - la Spagna apre i porti a Open Arms : accoglierà i 300 profughi "parcheggiati" al largo della Libia : Andrà in Spagna la nave della Ong Open Arms che questa mattina ha salvato al largo della Libia oltre 300 Migranti , tra cui una donna e un neonato che avevano bisogno di cure mediche e che sono...

migranti - almeno 12 morti in un naufragio al largo della Spagna - : Secondo quanto riporta la Croce Rossa almeno 31 persone sono state salvate dalle organizzazioni statali di soccorso marittimo. L'imbarcazione era partita dal Marocco lo scorso 18 dicembre

migranti - 12 morti al largo della Spagna : 12.50 Sono almeno 12 i Migranti trovati morti dalla Guardia Costiera spagnola al largo delle coste dell'Andalusia. Lo riferisce l'agenzia Europa Press, che parla anche di 12 altre persone disperse. Salvi 33 Migranti -29 uomini e 4 donnesoccorsi e sbarcati nel porto di Almeria. La barca con cui erano partiti dal Marocco era in viaggio dal 18 dicembre.

migranti - 14 morti al largo della Libia : Almeno 14 Migranti sono morti al largo delle coste libiche nel tentativo di raggiungere l'Europa. Lo ha detto il portavoce delle forze di sicurezza di Misurata precisando che 2 corpi sono stati trovati su un barcone di legno, mentre 12 erano stati gettati in mare. Dieci Migranti sono invece stati tratti in salvo dall'imbarcazione dopo giorni alla deriva senza acqua né cibo. Intanto,il primato degli sbarchi è passato dall'Italia alla ...

migranti - naufragio al largo della Libia : “Almeno 14 morti”. In Turchia 3 vittime : “Respinti da polizia greca - poi assiderati” : Il naufragio di un’imbarcazione di Migranti al largo delle coste libiche ha provocato la morte di almeno 14 Migranti. Due corpi sono stati recuperati dalle autorità libiche, mentre almeno altri 12 sono stati gettati in mare. Dieci le persone sopravvissute sul barcone di legno, ritrovato nelle acque davanti a Misurata. L’imbarcazione è rimasta alla deriva per giorni e i Migranti scampati alla tragedia, spiega il portavoce delle forze ...