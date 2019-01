Ex agente della scorta di Giovanni Falcone muore nell' incendio di casa sua

Ferito durante l'esplosione della cisterna gpl a Bologna - l'agente-eroe nominato Cavaliere della Repubblica : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Narcos Messico 2 ripartirà dall’Operazione Layenda con un agente della DEA fittizio : le prime anticipazioni : Già in produzione, Narcos Messico 2 proseguirà il racconto della lotta al cartello di Guadalajara entrando nel vivo della contrapposizione tra i narcotrafficanti e gli agenti della DEA, in un mare di collusioni che continuerà a rendere difficile fare giustizia. Il racconto della prima stagione di Narcos Messico, prequel della saga colombiana dedicata a Pablo Escobar e al cartello di Cali, ha mostrato infatti le origini del narcotraffico ...

Non solo Kgb : spunta il tesserino identificativo - Putin era anche agente della Stasi : Non solo Kgb: il presidente della Russia sarebbe stato anche un agente della Stasi. L'ipotesi viene dalla Germania, dove è stata ritrovato un tesserino identificativo della polizia politica dell'ex ...

Corinaldo - fermato 16enne : sarebbe il responsabile della diffusione dell’agente urticante : Dopo la strage assurda di Corinaldo, un nome c’è. Si tratta di un 16enne, della provincia di Ancona, che – secondo diverse testimonianze di chi era all’interno della discoteca Lanterna Azzurra venerdì notte – sarebbe salito su una pedana per spruzzare lo spray urticante prima dell’arrivo del trapper Sfera Ebbasta. È così stato rintracciato in un residence non lontano da Senigallia e ora è in stato di fermo, perché è ...

Messico - ucciso un turista americano scambiato per un agente della Dea : Era solamente un turista americano di trentaquattro anni Patrick Braxton Andrews, ma è stato scambiato per un agente della Dea sotto copertura solo per avere posto delle domande in un bar. Per questo è stato assassinato dal leader di una banda criminale legata al cartello della droga di El Chapo. L'insegnante di matematica e spagnolo Braxton Andrews si trovava come turista nello Stato di Chihuahua a Urique. Dal 28 ottobre, intorno alle 16, ...