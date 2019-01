Due donne riescono a entrare nel tempio indù | poi i custodi lo chiudono per

Bolsonaro guiderà un governo di generali con sole Due donne : abolito il ministero del Lavoro : Occhi puntati anche sul ministro dell'Economia, l'ultraliberista Paulo Guedes, che si è formato in quella stessa università di Chicago che ispirò la politica economica del defunto dittatore cileno ...

Brasile - Bolsonaro è presidente. Guiderà un governo di ultradestra - con Due sole donne e sette militari : Misogino, pro-armi, populista estremista. Il giorno di Jair Bolsonaro è arrivato. L’ex capitano diventa ufficialmente presidente del Brasile e promette di “cambiare il destino” del Paese, scivolato negli ultimi anni in una profonda crisi dopo gli anni del boom e degli scandali della sinistra di Lula e Rousseff. “Abbiamo creato la nostra equipe con una forma tecnica, senza l’inclinazione politica che ha trasformato lo ...

Incredibile Ronaldinho - convive con Due donne nella stessa casa : Ronaldinho è stato uno dei calciatori più importanti in assoluto, tecnica Incredibile mentre adesso il brasiliano fa parlare soprattutto per le situazioni fuori dal campo. Il calciatore vive una doppia storia d’amore con Priscila Coelho e Beatriz Souza, addirittura Ronaldinho convive nella stessa casa con entrambe. Qualche giornalista brasiliano sostiene di uno ‘stipendio’ di 1500 euro versato alle due donne per le ...

Uomini e Donne in prima serata - Due volti ‘familiari’ prendono il posto di Maria De Filippi : DavideMaggio anticipa che saranno Giulia De Lellis e Gemma Galgani le timoniere di Uomini e Donne versione serale. Con loro...

Isola dei Famosi - secca smentita di Gabriele Parpiglia - non ci saranno Due volti noti di Uomini e Donne : Il giornalista, che sarà uno dei gli autori della prossima edizione del reality, smentisce la partecipazione di Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari.

Uomini e Donne : Riccardi preoccupato - Giulia e Claudia sarebbero Due 'no' : Il trono di Lorenzo Riccardi si sta rivelando ricco di colpi di scena. Il ragazzo, dopo essere stato la "non scelta" di Sara Affi Fella, pare stia spianando il terreno per la sua seconda triste delusione. Ieri 27 dicembre è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne e le anticipazioni rivelano un colpo di scena inaspettato. Il tronista ha scelto di andare in esterna con Claudia, rinunciando a quella con Giulia, ma la ...

PICCOLE DONNE/ Anticipazioni 27 dicembre : Meg mamma di Due gemelli - ultima puntata - : PICCOLE DONNE, Anticipazioni 27 dicembre 2018, su Canale 5. Nell'ultima puntata, le quattro sorelle incontrano il loro destino imprevedibile.

Femminicidi in Sardegna e Calabria : ancora sangue - Due giovani donne uccise 'per amore' : ancora sangue, due giovani donne sono state uccise a causa della follia di qualcuno che diceva di amarle. Nel caso della giovane donna sarda assassinata, Michela Fiori, il marito Marcello Tilloca, un imbianchino di 42 anni si è recato dai carabinieri insieme al suo avvocato per costituirsi, raccontando agli inquirenti di averla strangolata nella casa in cui vivevano. L'altro bagno di sangue odierno è avvenuto in Calabria e a perdere la vita sono ...

Auto fuori strada dopo lo scontro alla rotonda - Due donne ferite : Tampona un Tir fra Piacenza e Fiorenzuola, un uomo all'ospedale 3 Auto fuori strada dopo lo scontro alla rotonda, due donne ferite I soccoritori sul posto Due donne, di cui una anziana, sono finite ...

Monterchi. Incendio a Padonchia : morti Due ottantenni - in ospedale Due donne : Alba di morte nell’Aretino. Un rogo divampato alle 4:40 di sabato ha messo fine alla cita di un’anziana coppia a

