Scompare durante gita in montagna | escursionista trovato morto

A 29 anni Scompare durante una serata con gli amici - l’appello della famiglia : “Aiutateci” : Amy Louise Gerard, 29enne inglese, è scomparsa lo scorso 29 novembre dopo una serata con gli amici in un pub per turisti sull'isola di Tenerife, dove lavora come istruttrice di delfini. Numerosi gli appelli della famiglia sui social network: "Per favore aiutateci a ritrovarla, siamo molto preoccupati per lei".Continua a leggere