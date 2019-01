Papa | Nella politica non mancano vizi

Papa - nella fede essenziale la tenerezza : 10.54 Messa del Primo dell'anno nella Basilica di San Pietro. Oggi Giornata Mondiale della Pace sul tema "La buona politica è al servizio della pace". "La Madonna ci radica nella Chiesa,dove l'unità conta più della diversità, e ci esorta a prenderci cura gli uni degli altri.Lo sguardo di Maria ricorda che per la ...

Il papà muore in casa nella notte - la figlia di 7 anni lo veglia per un giorno : Stroncato da un infarto, un uomo di 64 anni è stato vegliato dalla figlia di 7 anni per un giorno intero. È stata l'ex moglie, madre della bambina, a dare l'allarme ma quando i...

Porta il papà sordo al concerto rock - canta per lui nella lingua dei segni : il video commuove il web : Chi ha assistito alla scena in diretta non sarà riuscito a trattenere la commozione. Così come gli oltre 17 milioni di utenti della rete che, grazie alla prontezza di una ragazza che stava assistendo al concerto e ha filmato tutto, hanno invece potuto vedere il video. video che è subito rimbalzato in ogni parte del mondo. Siamo a Edmonton, capoluogo della provincia canadese dell’Alberta, durante un concerto dei Three Days Grace, la band ...

Belen Rodriguez ritrova papà Gustavo nella cena di Natale e saluta il 2018 in malo modo : È tornato il sereno in casa Rodriguez. A qualche giorno dallo spiacevole episodio che ha portato al ricovero di papà Gustavo, gli argentini più chiacchierati d'Italia si sono ritrovati attorno ad un tavolo a Milano. A quasi una settimana dal Natale, dunque, Belen ha radunato i suoi parenti, i membri del suo fedelissimo staff e il cognato Ignazio Moser per brindare alle feste e all'arrivo dell'anno nuovo. La showgirl, inoltre, ha voluto salutare ...

W Series - Altri sei nomi nella lista delle Papabili per il 2019 : W Series, Altri sei nomi per le selezioni della stagione 2019 Inizialmente, ben 100 candidature erano arrivare per la W Series da 30 paesi di tutto il mondo, ma ovviamente la lista è stata ridotta ad ...

Papa : malati e donne incinta 'rifiutate' nella preghiera all'Immacolata : / Per questo ti chiedo di stare vicina alle famiglie che oggi / a Roma, in Italia, nel mondo intero vivono situazioni simili, / perché non siano abbandonate a sé stesse, ma tutelate nei loro diritti, ...

Omicidio Mariarca Mennella - il figlio di 9 anni scrive al papà : “Ammazzerai anche me?” : La sorella di Mariarca Mennella, uccisa dall’ex marito Antonio Ascione, ha raccontato come il nipotino di 9 anni ha saputo della tragedia. Dopo aver tanto insistito, la nonna si vide costretta a parlare apertamente: "La mamma non c’è più perché tuo padre l’ha uccisa". Da allora il piccolo non ha più aperto bocca e si esprime solo con delle lettere.Continua a leggere

Pattinaggio artistico - Internatiounaux De France 2018 : Papadakis e Cizeron incantano nella rhythm dance : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron non fanno sconti nella rhythm dance degli Internationaux De France, sesta tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico. Di fronte al proprio pubblico di Grenoble, i Francesi hanno dettato legge al grande debutto stagionale, ritardato a causa di un fastidio alla spalla del 24enne. I vicecampioni olimpici e Campioni del Mondo sono stati premiati con un notevole 84.13 (45.12 per gli elementi tecnici e ...

San Leone I - il Papa Magno nella difesa della fede : Uguale fermezza dimostrò verso le sopravvivenze del manicheismo, una dottrina che veniva dall'Oriente e sosteneva l'esistenza e l'influenza di due principi, del bene e del male all'origine del mondo ...

Federico - morto proteggendo la sorellina : papà - la tengo io Alessandro - travolto nella jeep per cercare un uomo disperso : il racconto del padre, Giuseppe Giordano; «Quando fango e acqua hanno allagato casa, mio figlio mi ha detto; “papà, la tengo io la sorellina”. Poi sono stato travolo e non li ho più visti»

Attacco armato nella Sinagoga di Pittsburgh - Papa : tutti siamo feriti da disumano atto violenza : La nostra nazione e il mondo sono scioccati e storditi dal dolore". "Questo è stato un atto antisemita", ha concluso, "Il veleno dell'antisemitismo pieno di odio deve essere condannato e affrontato ...

