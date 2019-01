Meteo, in arrivo venti forti e neve

: Meteo, il bollettino della Protezione Civile: in arrivo forti venti e neve anche a quote basse… - Today_it : Meteo, il bollettino della Protezione Civile: in arrivo forti venti e neve anche a quote basse… - Duccioarmano1 : RT @M_decimoMeridio: Qualcuno avvisi le varie #ONG dell'arrivo di gelo intenso sul' Italia ! sia mai che poi accusino questo governo di ave… - MeteOnePB : #meteo | ondata di #gelo su #puglia e #basilicata: domani primo atto con l'arrivo del fronte freddo e fiocchi in co… -

Un intenso flusso di correnti dal Nord Europa interesserà da domani l'Italia con calo delle temperature efino a quote basse. L'avviso della Protezione civile prevede da domani mattinafino a burrasca dai quadranti Nord su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria, in estensione dal tardo pomeriggio a Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nevicate sopra i 400-500 mt in Abruzzo e Molise(Di martedì 1 gennaio 2019)