La sonda Nasa sorvola corpo più lontano da noi

Spazio : sonda Nasa sorvola Ultima Thule - il corpo più lontano : La sonda New Horizons è arrivata a sfiorare un piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di chilometri ai margini del sistema solare, chiamato Ultima Thule. Nota come MU69 ...

New Horizons verso l'Ultima Thule. La sonda della Nasa nel luogo più distante mai esplorato : A Capodanno la sonda della Nasa New Horizons arriverà dove mai nessuno è arrivato prima, a sfiorare un piccolo mondo ghiacciato distante dalla Terra più di 6,4 miliardi di chilometri, il luogo più distante mai esplorato, ai margini del sistema solare, chiamato Ultima Thule.Nota come MU69 2014, ma conosciuto come Ultima Thule, l'oggetto spaziale ha più o meno la grandezza di Washington e orbita nel buio e nel ...

Spazio - la sonda Nasa Voyager 2 vola nello Spazio interstellare : Milano, 13 dic., askanews, - Silenzio assoluto e buio pesto, anzi quasi totale assenza di luce. È questa la condizione in cui si trova ora, navigando nello Spazio profondo, la sonda Voyager 2 della ...

La sonda OSIRIS-REx della NASA ha raggiunto il suo asteroide Bennu : La sonda spaziale OSIRIS-REx della NASA ha raggiunto il suo asteroide Bennu, dopo un viaggio interplanetario durato più di due anni coprendo una distanza di 2 miliardi di chilometri dalla Terra. La missione prevede di rimanere nei pressi dell’asteroide per

Si è poggiata su Marte la sonda della Nasa - è guidata da un sensore italiano : InSight è arrivata a destinazione dopo un viaggio iniziato a maggio scorso. Dopo pochi minuti ha inviato le prime immagini dal Pianeta rosso. La sonda, composta da strumenti realizzati in gran parte ...

Marte - la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia : l’esultanza in diretta : Appena è stato dato il messaggio che l’atterraggio della sonda InSight, su Marte, era avvenuto con successo, i tecnici del centro di controllo della Nasa sono scattati in piedi, per la gioia, e hanno esultato. I lavori di preparazione al viaggio sono durati 7 anni e il volo verso il Pianeta Rosso 7 mesi. Video Faceobbok/Nasa L'articolo Marte, la sonda InSight atterra sul Pianeta Rosso e il centro di controllo della Nasa esplode di gioia: ...

InSight - missione compiuta : la sonda della Nasa è atterrata su Marte : Si torna su Marte. Lo fa la Nasa che, alle 21 ora italiana, farà toccare il suolo marziano ad un nuovo e ancora più perfezionato lander, InSight acronimo che sta per Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport, che è il laboratorio per lo studio di Marte più perfezionato finora spedito sul pianeta rosso,...