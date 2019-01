I Retroscena di Blogo | Arriva il Conto alla rovescia di Gerry Scotti su Canale 5

Retroscena Blogo : Salvo Sottile cambia agente - lascia Presta e passa a Caschetto - obiettivo è rilancio di carriera : Molto, se non tutto, è cambiato a partire da Linea Gialla. Dal programma di cronaca nera di La7, rivelatosi nel 2013 un clamoroso flop, è iniziata la caduta libera della carriera di Salvo Sottile, giornalista classe 1973 che tra gli anni '90 e 2000 si era fatto notare per professionalità e capacità di bucare lo schermo su Mediaset e Sky conquistando poi la popolarità grazie a Quarto grado, andato in onda su Rete 4 dal 2010 al 2013 (erano ...

Retroscena Blogo : Salvo Sottile cambia agenzia - lascia Presta e passa a Caschetto - obiettivo è rilancio di carriera : Molto, se non tutto, è cambiato a partire da Linea Gialla. Dal programma di cronaca nera di La7, rivelatosi nel 2013 un clamoroso flop, è iniziata la caduta libera della carriera di Salvo Sottile, giornalista classe 1973 che tra gli anni '90 e 2000 si era fatto notare per professionalità e capacità di bucare lo schermo su Mediaset e Sky conquistando poi la popolarità grazie a Quarto grado, andato in onda su Rete 4 dal 2010 al 2013 (erano ...

I Retroscena di Blogo : Marco Masini e Loredana Bertè verso il serale di Amici 2019 : Mentre è ormai in pieno svolgimento l'edizione 2018-2019 di Amici con la messa in onda del day time e del programma del sabato pomeriggio diffuso da Canale 5 è già in moto la macchina per mettere in piedi l'edizione serale del più popolare e longevo talent show della televisione italiana. Amici 18, puntata sabato 15 dicembre 2018: Giusy eliminata, Atene perde ancora, Marco Carta ...

I Retroscena di Blogo : The good doctor e l'approdo su Rai2 : Dunque The good doctor passa sulla seconda rete Rai e però, secondo quanto apprende TvBlog, di scippo non si tratta, ma praticamente di un ritorno a casa. Il telefilm che vede protagonista il bel Freddie Highmore infatti fu acquistato dalla seconda rete della Rai e poi in un secondo tempo, prima ancora che uscisse dalla culla, fu affidato alle calde e confortevoli braccia della sorella maggiore, ovvero Rai1, che l'ha svezzato, cresciuto ...

I Retroscena di Blogo : Marco Giallini con Rocco Papaleo al Dopo festival 2019 : Scorre lento ed inesorabile il fiume che pacioso e silenzioso che sta portando le sue acque verso il mare che ha un nome: Ligure ed un cognome: Sanremo. Il fiume è guidato da quella vecchia volpe dello spettacolo italiano che risponde al nome di Claudio Baglioni, intento a preparare il suo secondo ed ultimo (per il momento) festival della canzone italiana.Ma tra la scelta dei big e la proclamazione dei vincitori di Sanremo giovani la cui ...

I Retroscena di Blogo : Rai1 alla caccia di preserali ed access time : Si è insediata da poco tempo ma Teresa De Santis, la nuova direttrice della prima rete della Rai pare avere già le idee ben chiare. Tanta buona volontà e la voglia di dare ossigeno a Rai1 partendo da alcune situazioni che seppur ora non danno sostanziali problemi, a lungo termine potrebbero provocare gravi voragini all'interno della struttura, ora ben consolidata, del palinsesto della prima rete della televisione pubblica.Si parte dal ...

I Retroscena di Blogo : Paolo Del Debbio torna nel prime time di Rete 4? : Ci siamo occupati solo poche ore fa della notizia del ritorno su Rai2 di Simona Ventura dalla porta principale alla conduzione di X Factor 2019 con tanto di rivincita personale, che di altra rivincita ci dobbiamo occupare adesso. Secondo le informazioni in nostro possesso pare che ad inizio 2019 torni in onda nella prima serata di Rete 4 un vecchio inquilino di questa fascia oraria, che fu defenestrato da questo slot per far posto al ...

Retroscena Blogo : Tiki Taka a rischio sospensione. Mediaset vuole 'tagliare' le seconde serate : Tiki Taka potrebbe essere sospeso. Nonostante il campionato non sia ancora giunto al giro di boa, il programma notturno condotto da Pierluigi Pardo sarebbe destinato ad uno stop forzato.La notizia ha del clamoroso e, anche se non esistono conferme ufficiali, il passaparola si sta diffondendo da giorni nei corridoi di Mediaset.prosegui la letturaRetroscena Blogo: Tiki Taka a rischio sospensione. Mediaset vuole 'tagliare' le seconde serate ...

I Retroscena di Blogo : Ora o mai più ed il cast degli allievi : Arriva con la slitta di Babbo natale il cast della seconda edizione del talent show Ora o mai più 2. Già perché è proprio sul mezzo di locomozione principe del periodo festaiolo dicembrino che deve essere chiuso il cast di questa trasmissione guidata dal buon Amadeus. Retroscena Blogo: Ora o mai più, i concorrenti della seconda edizione prosegui la letturaI Retroscena di Blogo: Ora o mai più ...

I Retroscena di Blogo : Torna The voice su Rai2 : In un primo momento non era in palinsesto, poi è arrivato il ciclone Carlo Freccero, che ha spazzato via molto di quello che era previsto per la primavera 2018 sul secondo canale della televisione pubblica e fra ciò che è volato via insieme al vento, qualcosa è arrivato e non ci riferiamo al solo telefilm The good doctor, che Rai2 ha preso da Rai1, ma con Rai1 che qualcosa -anzi più di qualcosa- si prenderà da Rai2, ma su questo ci ...

I Retroscena di Blogo : Il Volo dallo Speciale su Rai1 al Festival di Sanremo ? : Vi abbiamo dato conto ieri dell'approdo su Rai1 dello Speciale Voci di Natale con protagonisti i tre ragazzi del Volo direttamente dal Libano. Un programma di cui vi abbiamo dato conto in anteprima qualche giorno fa e che originariamente -come lo spot in anteprima che vi abbiamo mostrato ha detto- sarebbe dovuto andare in onda su Canale 5, precisamente nel pomeriggio di Santo Stefano. Voci di ...

Retroscena Blogo : Alessandra Amoroso ospite a Sanremo 2019 - è quasi fatta : Finalmente, verrebbe da esclamare: Alessandra Amoroso, secondo quanto risulta a Blogo, sarebbe ad un passo dalla chiusura dell'accordo per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019, in programma il prossimo febbraio con diretta su Rai1.Stando a quanto ci risulta, infatti, la cantante salentina nata ad Amici di Maria De Filippi sarebbe in trattativa avanzata per prendere parte in veste di ospite alla kermesse diretta e condotta da ...

I Retroscena di Blogo : Il soffio di Infante e Mellone sulla Rai3 di Coletta : Mentre appaiono le prime mosse dei nuovi direttori di Rai1 e di Rai2, nei corridoi di viale Mazzini circolano alcune voci che riguardano la Rai3 di Stefano Coletta. L'unico direttore che non è stato cambiato nell'ultima tornata di nomine che ha visto l'uscita di Angelo Teodoli da Rai1 e di Andrea Fabiano da Rai2, vede in queste ultime ore scricchiolare la sua poltrona di capo di Rai3.Secondo le voci che circolano pare infatti che qualcuno ...

I Retroscena di Blogo : Rai2 - Carlo Freccero e le prime decisioni : “La pazzia è come il paradiso. Quando arrivi al punto in cui non te ne frega più niente di quello che gli altri possono dire... sei vicino al cielo.” Questo diceva Jimi Hendrix e questo appare essere la linea logica del modus operandi del "nuovo" direttore di Rai2 Carlo Freccero. Lui sarà in carica per un anno, poi dovrà lasciare e nel corso di questo anno spariglierà tutta Rai2 e la farà rivoltare esattamente come un calzino e già da ...