Dubbi - paure - acciacchi : il 2019 dei big del tennis parte all'insegna dell’incertezza : Sembra che Novak Djokovic sia ripartito da protagonista, come nella seconda parte del 2018, quand’ha vinto Wimbledon, Cincinnati, Us Open e Shanghai, fermandosi in finale a Queen’s, Parigi Bercy e Masters. Con gli applausi del “top ten” rivelazione degli ultimi due anni, Kevin Anderson: “Quando è al meglio, Nole è imbattibile”. Nella morbida Hopman Cup, nella paradisiaca Perth, Serena Williams ...