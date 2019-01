Dieta | quali cibi mangiare dopo Capodanno per ridurre la pancia | l' elenco degli scienziati

Dieta easy per dimagrire 2 kg - bere due tisane al giorno : ecco quali : La Dieta easy può far dimagrire di circa 2 kg in 3 giorni. E' una Dieta detox lampo che può far perdere peso. ecco quali sono le tisane da bere e menù

Dieta - le regole per non ingrassare a Natale : ecco quali : Natale è alle porte e come ogni anno oltre ai regali ci dona anche qualche chilo in più che poi si fatica a perdere. ecco le regole per non ingrassare

Indice di Massa Corporea - qualità della Dieta e sclerosi multipla : I risultati di due ricerche presentati al Congresso dell’ECTRIMS indicherebbero relazioni significative fra qualità della dieta e Indice di Massa Corporea da una parte e, dall’altra, evoluzione del danno e altre variabili caratteristiche della sclerosi multipla. Al Congresso dell’ECTRIMS (European Committee for the Treatment and Research in Multiple sclerosis, in italiano: Comitato Europeo per il Trattamento e la Ricerca nella sclerosi multipla) ...