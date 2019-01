Capodanno a Milano | petardo esplode mentre cerca di accenderlo | grave 23enne

Milano - 23enne ferito per i botti di Capodanno : mano da amputare/ Napoli - 13enne perde due dita per un petardo : Milano, 23enne ferito per i botti di Capodanno: mano destra dilaniata e forse amputare. Napoli, 13enne perde due dita per un petardo.

Capodanno 2019 - Milano si prepara al concertone : Milano si prepara a festeggiare l'inizio dell'anno nuovo. Per il 2019, oltre 20mila persone in piazza del Duomo per assistere al concertone di fine anno. In molti già fila dal pomeriggio, la festa è ...

Supermercati aperti a Capodanno/ 31 dicembre-1 gennaio - negozi a Roma - Milano e Torino : dove fare shopping : Supermercati aperti a Capodanno 31 dicembre e 1 gennaio. Aperture negozi a Roma, Milano e Torino: dove fare shopping. Ultime notizie

Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno/ Smog - stop diesel Euro 4 dal 1° gennaio 2019 : info e orari : Blocco traffico Milano e Lombardia a Capodanno: allarme Smog, stop diesel Euro 4 dal 1° gennaio 2019. info e orari, le ultime notizie

Capodanno : a Milano primo dell'anno tra mostre e concerto bande musicali : Milano, 31 dic. (AdnKronos) - Inizio dell'anno all'insegna dell'arte e della musica a Milano. Per festeggiare l'arrivo del 2019, domani alle 10.30 tradizionale appuntamento nel cortile d’onore di Palazzo Marino dedicato alle bande musicali cittadine. Nella casa dei milanesi si esibiranno la Civica B

Capodanno : come noleggiare gratis a Milano con il car sharing : Se guidi sicuro si può. Bmw regala minuti gratuiti di noleggio a bordo del servizio di car sharing Drive Now. Con una...

Concerti Capodanno a Milano - Roma - Napoli - Bari : tra gli ospiti Irama - Nek e Il Volo : Il Capodanno 2019 è ormai alle porte e anche quest'anno saranno milioni gli Italiani che attenderanno l'arrivo del nuovo anno in piazza. A Milano, Napoli, Roma, Bari si svolgeranno dei Concerti live, nei quali si esibiranno numerosi artisti della scena italiana tra cui Irama, ma anche Benji e Fede, idoli delle teenager. Alcuni di questi Concerti potranno essere seguiti anche in diretta televisiva sulla generalista Rai e su Mediaset. Capodanno ...

Capodanno 2019 e botti. Da Milano a Palermo - tutti i divieti : Uso di fuochi d'artificio limitato un po' dappertutto. Quasi ovunque sarà vietato il possesso di spray urticanti. La mappa città per città

Capodanno 2019 - da Milano a Matera passando per Firenze e Napoli : ecco come si festeggia nelle principali città italiane : Capodanno in piazza ma con cautela. Botti vietati, misure anti-terrorismo e quest’anno, dopo quanto accaduto nella discoteca di Corinaldo, anche lo spray al peperoncino sarà vietato nella maggior parte delle città italiane. Sono tante le iniziative per chi non ha paura di sfidare il freddo e vuole godersi spettacolo e buona musica. A Torino, in Piazza Castello, andrà in scena il Masters of Magic World Tour, uno degli spettacoli di illusionismo ...

Capodanno : a Milano polizia locale sequestra 250 chili di fuochi d'artificio (2) : (AdnKronos) - Nei giorni successivi sono stati effettuati sequestri anche in altri esercizi commerciali. Tra gli altri, sono stati ritrovati 106 pezzi di materiale pirotecnico illegale, sempre in zona Paolo Sarpi, che hanno comportato una sanzione amministrativa per l’esercente di 2.120 euro. “Dai c

Capodanno : a Milano polizia locale sequestra 250 chili di fuochi d'artificio : Milano, 30 dic. (AdnKronos) - La polizia locale di Milano ha sequestrato in diverse operazioni oltre 250 chilogrammi di materiale pirotecnico illegale o detenuto in luoghi non idonei. L’unità antiabusivismo ha denunciato due gestori di un negozio in via Carlo Dolci, in zona San Siro, per vendita di

Milano - cielo sereno e +18°C : penultimo giorno dell’anno dal clima primaverile. Le Previsioni Meteo per Capodanno [GALLERY] : 1/7 ...