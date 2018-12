Top model Bar Rafaeli incriminata per frode fiscale

Kendall Jenner è la Top model più pagata del 2018 : Si conclude splendidamente il 2018 per Kendall Jenner, che secondo la tradizionale classifica di Forbes risulta la top model più pagata dell'anno. Un risultato da lei raggiunto anche nel 2017, quando a sorpresa aveva spodestato Gisele Bundchen. Questo è proprio uno di quei casi in cui si può dire che oltre alla bellezza c'è molto di più, ovvero un certo fiuto per gli affari, che probabilmente ha ereditato dalla ...

Le Top model più pagate del 2018 : Kendall JennerKarlie KlossChrissy TeigenRosie Huntington-WhiteleyGisele BündchenCara DelevingneGigi HadidBella HadidJoan SmallsDoutzen KroesQualche novità e una conferma: per il secondo anno consecutivo Kendall Jenner, con i suoi 22,5 milioni di dollari, si aggiudica la medaglia d’oro di modella più pagata del 2018, aumentando di circa mezzo milione (di dollari) i suoi introiti del 2017. La sorella (forse) più famosa del clan Kardashian ...

Hailey Clauson - ecco come si allena la Top model : Biondissima ventitreenne richiesta in tutto il mondo, Hailey Clauson è la nuova regina della lingerie. La californiana è da tempo il nuovo volto , e corpo, di Yamamay, è apparsa sulle copertine delle principali riviste internazionali: da Bazaar a ...

Adna Zrno vince la finale del World Top Model : Si è tenuta presso la prestigiosa cornice del Just Cavalli di Milano la finale Mondiale di “World Top Model 2018”. La serata, condotta dall’attrice Miriam Galanti, prestata per l’occasione alla presentazione dell’evento in collaborazione con la Modella Luna Voce, ha visto la partecipazione di 40 ragazze, di cui Adna Zrno (Bosnia Erzegovina) che si è aggiudicata il titolo mondiale. L’evento, un punto di riferimento della Fashion Industry, ...

La moda secondo Cindy Crawford. Top model bionica ieri - bionica oggi : Ma è vero, il mondo ha questa idea di 'Cindy Crawford', e sa una cosa? Anch'io lavoro per lei. Lo dico sempre a quelli del mio staff: qui lavoriamo tutti per 'Cindy Crawford''.

Morta di tumore a 34 anni l’ex protagonista di ‘America’s Next Top model’ : I fan del programma tv America’s Next Top Model la ricorderanno sicuramente anche se è passato qualche anno da quando era una giovanissima promessa della moda. Era il 2007, edizione numero otto della popolare trasmissione guidata da una dalle top model Tyra Banks e Jael Strauss era tra le concorrenti. Sognava di diventare una modella come le sue colleghe, Jael, americana di Detroit, e invece dopo la partecipazione al talent per lei era ...

Elsa Hosk : la pagella dei look della super Top model : Elsa Hosk, la trentenne super top svedese, è inequivocabilmente perfetta: al di là del fisico statuario, ha un viso che ha carattere, e, anche fuori dalle passerelle, la ragazza ha stile. Da anni è uno degli angeli del marchio di lingerie Victoria’s Secret e durante l’ultima sfilata è stata lei ad indossare il fantasy bra, il reggiseno tempestato di gemme che viene realizzato diverso per ogni fashion show. Che dire, un riconoscimento ...

