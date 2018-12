Svelato il cast di Ora o mai più 2 | in onda su Rai1 a gennaio 2019 con Amadeus | le ultime

optimaitalia

(Di lunedì 31 dicembre 2018)Ildi Ora o mai più 2 è in via di definizione. Dopo il successo della prima edizione, torna sulo show condotto danel quale si cerca di dare una nuova chance ad artisti che desiderano tornare a quel successo che appartiene a molti anni fa. Le prime indiscrezioni sulla composizione delle presenze della prossima edizione sono rilasciate da Blogo, che parla di conferme sotto il profilo dei coach con Red Canzian, Orietta Berti, Marcella Bella e Fausto Leali. Mancano all'appello Loredana Bertè e Patty Pravo, impegnate nella prossima edizione del Festival di Sanremo, e Marco Masini, che ha portato Lisa alla vittoria. Tra le grandi nuove entrate al banco dei coach compare la grande Ornella Vanoni, mentre si è già parlato di Ricchi e poveri, con Toto Cutugno e Donatella Rettore a chiudere il cerchio dei maestri scelti per la nuova edizione del talent di ...