Mercato Bologna | non solo Soriano e Sansone | nel mirino un difensore e un centrocampista

Le bombe di Capodanno - i botti di Mercato : Samp - Genoa e Torino tentano il colpo - il Bologna adesso chiude per il difensore : Le bombe di Capodanno, il calciomercato si prepara ad entrare nel vivo e gli ultimi giorni ed ore del 2018 hanno regalato importanti trattative. Il primo botto è stato messo a segno dalla Fiorentina, è fatta per l’arrivo di Luis Muriel, l’ormai ex Siviglia ha trovato l’accordo con i viola, niente da fare per il Milan che ha deciso di virare su Manolo Gabbiadini, proprio ex obiettivo della Fiorentina. Il Genoa alla ricerca ...

CalcioMercato - il Napoli insiste per Kouamé. Juve - Kean in uscita : lo vuole il Bologna : Quattro giorni al via, ma il Calciomercato è già entrato nel vivo. Molte le squadre italiane che, per la finestra invernale o per l'estate, si stanno già muovendo, con l'obiettivo di concludere il ...

CalcioMercato Bologna - chiusi due super colpi : ecco come cambia l’11 [FOTO] : 1/14 Massimo Paolone/LaPresse ...

Il calcioMercato oggi – Doppio colpo del Bologna : Il calciomercato oggi – Si è giocata la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni anche per le zone basse della classifica. Ha bisogno di rinforzi il Bologna, situazione difficilissima per la squadra di Filippo Inzaghi, la dirigenza ha chiuso nelle ultime ore per un Doppio colpo, si tratta del centrocampista del Torino Soriano e dell’attaccante Sansone. Si tratta di due colpi di altissimo ...

CalcioMercato Bologna - boom per gennaio : i primi due colpi vanno in porto : Calciomercato Bologna, il patron Saputo è pronto a metter mano al portafogli dopo l’inizio di stagione non positivo Roberto Soriano e Nicola Sansone saranno, secondo Skysport, i primi due acquisti del mercato di gennaio del Bologna. La squadra di Pippo Inzaghi, che sarà riconfermato anche dopo la sconfitta di Napoli, subirà un notevole scossone dal mercato, con diversi acquisti in arrivo. Sansone per l’attacco e Soriano per il ...

CalcioMercato Bologna - la squadra necessita di rinforzi : i nomi per Inzaghi [GALLERY] : 1/8 Filippo Inzaghi Francesca Soli/LaPresse ...

Le bombe di Mercato - il Genoa tenta il grande colpo : duello Bologna-Fiorentina per l’attacco - Viviano torna in Italia : Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato, nel dettaglio diversi club del campionato di Serie A si preparano a muoversi per rinforzare le rose da mettere a disposizione degli allenatori, in particolar modo diverse operazioni imbastite nelle ultime ore. Si muove la Juventus: “Oggi per me, la mia famiglia e anche per i miei compagni è un giorno molto felice. Ai tifosi dico che darò sempre il massimo, come ho fatto ...

CalcioMercato Bologna - a gennaio rischio rivoluzione a prescindere da Inzaghi [GALLERY] : 1/7 Massimo Paolone/LaPresse ...

CalcioMercato Bologna - per la fascia c'è Spinazzola : Bologna - Il primo colpo del mercato di gennaio sarà quasi certamente Leonardo Spinazzola : l'esterno non è soltanto nel mirino del diesse Riccardo Bigon , è già un affare che il club rossoblù potrà ...

CalcioMercato Bologna - dialogo Bigon-Paratici : sul tavolo due nomi : Potrebbero arrivare dalla Juventus i primi due rinforzi di gennaio per il Bologna. Dopo aver momentaneamente confermato Inzaghi sulla panchina dei felsinei, il presidente Saputo ha affermato che investirà nel mercato per scongiurare il pericolo della retrocessione in Serie B. Si è già messo all’opera il ds Bigon che, secondo quanto scrive il Corriere di Torino, si sarebbe incontrato con Fabio Paratici, l’uomo mercato della ...

CalcioMercato Bologna - il primo innesto per gennaio potrebbe arrivare dalla Juventus : Calciomercato Bologna, il ds degli emiliani Bigon è in contatto con la Juventus per mettere a segno il primo acquisto della sessione invernale Il Bologna ha deciso di confermare Filippo Inzaghi sulla panchina. Adesso il tecnico dei felsinei affronterà una prova non certo semplice contro il Milan per conquistarsi la definitiva fiducia da parte della società, intanto il presidente Saputo assieme al fido Bigon stanno pensando a come ...

