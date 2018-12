Le navi della flotta del Mar Nero hanno passato in mare più di 5000 giorni

Reddito di cittadinanza - il navi gator targato Di Maio scatena l'ironia della rete : Il vicepremier Di Maio annuncia: i disoccupati che percepiranno il Reddito di cittadinanza avranno un Navigator pronto a formarli. Ma il nome scelto per il tutor ha scatena to una serie di battute e ...

Un navi gator dal Mississippi : cosa si sa della nuova figura annunciata da Di Maio : ... annuncia Di Maio , anche se il reddito di cittadinanza è ancora una misura non definita, come ha confermato ieri sera il ministro dell'Economia Giovanni Tria nell'informativa alla Commissione ...

La navi cella Nasa della missione OSIRIS-REx ha raggiunto l'asteroide Bennu : Congratulations to the OSIRIS-REx team! #WelcomeTo Bennu pic.twitter.com/GWrzLp8gTG " Jim Bridenstine , @JimBridenstine, December 3, 2018 Autore Matteo Pani Categoria Scienza e Tecnologia

Smascherata l’illusione della navigazione sicura - le app VPN gratuite sono un colabrodo : Avete mai usato una VPN, una Rete Virtuale Privata. È opinione comune che sia una modalità di connessione più sicura, affidabile e riservata rispetto al collegamento a Internet “senza filtri”. Una recente ricerca condotta da Metric Labs mette in guardia dalle VPN gratuite: le più popolari applicazioni VPN per smartphone non garantirebbero affatto la privacy che ci si aspetta da un servizio di questo tipo. Per chi non sapesse che ...