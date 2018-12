Il primo gennaio l' euro compie 20 anni

Lotta alla plastica : dal primo gennaio vietati i cotton fioc non "eco" : Il divieto scatterà nel 2021 nel resto d'Europa, ma l'Italia già a inizio 2019 dovrà dire addio ai bastoncini di cotone non biodegradabili che rappresentano il 9% dei rifiuti ritrovati sulle spiagge

Oroscopo delle opportunità per il primo gennaio con classifica - Sagittario sul podio : Il passaggio dei pianeti, lento e inesorabile, sottolinea il destino di ciascun segno dello Zodiaco. Un anno sta per concludersi e il 2019 è alle porte, promettendo nuove intriganti e avvincenti occasioni. Allora come sarà l'Oroscopo del primo gennaio? Quale segno in particolar modo sarà baciato dalla fortuna? Stilando una classifica che inizia con i segni più fortunati, potremo capire che Giove privilegia il Sagittario. Gli altri segni ...

USA-Cina - verso l'accordo commerciale. A gennaio il primo colloquio : L'amministrazione statunitense sta lavorando ad un accordo con la Cina per porre fine alla pericolosa guerra commerciale combattuta fino a fine novembre dalle due potenze. Per i negoziati, nati sulla ...

Dal primo gennaio stop al transito degli euro 4 al Traforo del Monte Bianco : Da primo gennaio dal 1° gennaio 2019 divieto di transito al Traforo del Monte Bianco per i mezzi pesanti euro 4; il divieto si aggiunge a quello relativo al transito mezzi pesanti euro 3. Lo ha deciso ...

Oroscopo di domani 1 gennaio : Gemelli al 'top' il primo dell'anno - Leone tra i fortunati : L'Oroscopo di domani 1 gennaio 2019 è pronto a mettere sul piatto della bilancia la giornata di martedì, punto di partenza del nuovo anno. Come da copione, a dare un senso di misura al periodo è l'Astrologia, in questo caso applicata ai primi sei segni dello zodiaco. Pronti a togliere il velo alla nuova classifica stelline e alle relative previsioni? Bene, iniziamo pure a mettere in evidenza il segno più fortunato il primo giorno del 2019. ...

Manovra - dal primo gennaio massacrati i proprietari di casa : Imu e Tasi - ecco il nuovo conto : Imu a rischio mazzata per piccoli centri e seconde case. Quasi l'80 percento dei sindaci italiani (presumibilmente quelli delle piccole cittadine già con i conti traballanti per il taglio dei trasferimenti), dovranno appellarsi alla Befana per far quadrare i conti. E sperare nel Padreterno per evita

Il primo gennaio la Bce mette fine al quantitative easing : Arma per contrastare la deflazione e per far ripartire il credito delle banche all'economia reale - seguendo le orme delle principali banche centrali, come Federal Reserve e Banca del Giappone - ...

Smog Firenze : dal primo gennaio stop ai veicoli a benzina euro 1 e ai diesel euro 2 in ztl : A Firenze stop totale in ztl ai veicoli a benzina fino a euro 1 e ai diesel fino a euro 2 dal prossimo primo gennaio 2019: lo prevede un’ordinanza che attua il Piano di azione comunale per la qualità dell’aria 2016-2019, approvato dal consiglio comunale due anni fa. Si stima che il provvedimento riguarderà circa 2500 autovetture. Ancora pochi giorni, quindi, e poi dal nuovo anno potranno quindi accedere alla ztl solo i veicoli euro 2 o superiori ...

Perché festeggiamo il Capodanno il primo gennaio? Grazie ai romani : Il calendario gregoriano ha mantenuto la consuetudine, già resa ufficiale da Giulio Cesare, di considerare l’1 gennaio il primo giorno dell’anno. Furono infatti i romani a celebrare per primi il Capodanno in questa data, in onore di Giano, divinità dell’inizio e della fine di tutte le cose: ma il motivo non fu così “religioso”, visto che fu a causa di una guerra.Continua a leggere

Dal primo gennaio vietati cotton fioc non biodegradabili : Dal primo gennaio addio ai cotton fioc in plastica o, comunque, non biodegradabili. Non verranno più prodotti né messi in commercio. Al loro posto solo quelli con il supporto in materiale biodegradabile e compostabili con l’indicazione sulla confezione del loro corretto smaltimento e il divieto esplicito a gettarli nei servizi igienici e negli scarichi. È quanto previsto dall’emendamento introdotto nella legge di Bilancio per il 2018 e firmato ...

Polizia aerea - orario esteso tutti i giorni dal primo gennaio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Cotton fioc "illegali" dal primo gennaio : che cosa cambia (e perché) : Al bando dall'1 gennaio i classici Cotton fioc non biodegradabili. Esulta Legambiente: "Prima buona notizia del nuovo anno"...

Pescara : primo gennaio in piazza con Daniele Silvestri : I grandi eventi daranno ancora un impulso importante all'economia della Città, questa è la strada giusta e continueremo ad investire sull'economia del turismo anche per il futuro. Ringrazio sin da ...

primo gennaio a Pescara con Silvestri in piazza : I grandi eventi daranno ancora un impulso importante all'economia della Città, questa è la strada giusta e continueremo ad investire sull'economia del turismo anche per il futuro. Ringrazio sin da ...