Il messaggio del presidente Mattarella | «Fare comunità e non avere timore di manifestare

messaggio di Fine Anno del Presidente - il discorso dalle 20.30 a reti unificate : Quarto Messaggio di Fine Anno per il Presidente Mattarella che questa sera, lunedì 31 dicembre 2018, dalle 20.30 commenterà, come tradizione, l'Anno politico appena trascorso e delineerà i suoi auspici per il Nuovo Anno, che si preannuncia già piuttosto teso e preoccupante per i conti del Paese.prosegui la letturaMessaggio di Fine Anno del Presidente, il discorso dalle 20.30 a reti unificate pubblicato su TVBlog.it 31 dicembre 2018 13:30.

Serie C - il messaggio di fine anno del presidente Ghirelli : “Un augurio ? Auguro che il 2019 possa soddisfare i sogni che ognuno di noi porta nel suo cuore. I sogni si realizzano, spesso, a condizione che ci si creda che si possano trasformare in realtà. E poi, la vita è un transito meraviglioso di cui va colto l’essenza” questo è il post pubblicato sul proprio profilo Twitter dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. E’ stato un anno difficile per il campionato di Serie ...

Francesco di Temptation Island - il messaggio commovente della Ventura : “Sei un guerriero” : Simona Ventura ancora una volta dimostra il suo grande cuore, inviando un messaggio commovente e pieno d’affetto a Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island sta vivendo un momento molto difficile dopo aver scoperto di avere un tumore al cervello. Francesco ha raccontato il suo dramma per la prima volta sulle Stories di Instagram, raccontando con un video il suo dolore e l’incredulità di fronte ad una diagnosi ...

Francesco Chiofalo - prima dell'intervento - manda un messaggio alla madre : 'ti amo mamma' : Francesco Chiofalo sta commuovendo tutto il mondo del web dopo la triste scoperta. Il ragazzo ha, infatti, pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha spiegato di aver scoperto di essere gravemente malato. Ha un tumore al cervello e, subito dopo le vacanze di Natale, dovrà sottoporsi ad una lunghissima e delicatissima operazione di 18 ore. Diversi giorni prima dell'intervento, il ragazzo ha sentito il bisogno di dedicare uno struggente ...

Cori Koulibaly - il messaggio di Balotelli per il difensore del Napoli : Sono tanti i messaggi di solidarietà nei confronti del difensore del Napoli Koulibaly dopo i brutti Cori razzisti nei confronti del calciatore e la reazione che ha portato all’espulsione, nelle ultime ore si è fatto sentire anche Mario Balotelli. L’ex attaccante dell’Inter ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia del difensore senegalese durante una partita fra Nizza e Napoli con l’hashtag ...

Cori Koulibaly - il messaggio del calciatore della Juve Cristiano Ronaldo : Cori Koulibaly – Cori shock ieri a San Siro contro Koulibaly nella gara di campionato tra Inter e Napoli, negli ultimi minuti il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo ha deciso di schierarsi al fianco del calciatore del Napoli, ecco il messaggio del portoghese su Instagram: “Nel mondo e nel calcio ci vorrebbero sempre educazione e rispetto. No al razzismo e a qualunque offesa e discriminazione!!!”. messaggio ...

Napoli - la lezione di Koulibaly : il messaggio sui social del difensore azzurro è da applausi [FOTO] : Il giocatore del Napoli ha voluto esprimere il proprio punto di vista sui social dopo quanto accaduto durante la gara con l’Inter Non è stata una serata facile per Kalidou Koulibaly, espulso nel corso di Inter-Napoli per un applauso ironico rivolto all’arbitro Mazzoleni subito dopo aver ricevuto un’ammonizione. Un comportamento dettato forse dall’eccessivo nervosismo del difensore senegalese, bersagliato di insulti ...

55° anniversario dell'Istituzione della Regione Molise - il messaggio del Presidente del Consiglio Regionale Micone : Si comincia nella nuova casa istituzionale e politica dei molisani a parlare di uno sviluppo territoriale che parta dalle peculiarità della popolazione e della vocazione delle diverse aree, per ...

MADONNA DI MEDJUGORJE/ messaggio Natale : il segreto meraviglioso della fede - 25 dicembre 2018 - : Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE a Marja Pavlovic: 25 dicembre 2018, il Natale di Gesù è la Luce contro le tenebre. Le parole a Marja Pavlovic

"Gesù rifiutato come gli stipati sui barconi" : a Natale il messaggio dell'arcivescovo di Matera : L'attualizzazione dell'immagine del rifiuto si manifesta "dall'Africa all'Oriente, passando per deserti, patendo ogni violenza, mercificati come schiavi, scrive monsignor Caiazzo

Il messaggio di Mons. Morosini : "Il mistero del Natale è anche impegno e lotta" : "Se abiteremo di più la realtà nella quale abitiamo e sapremo assumerla con responsabilità, compassione e amore " conclude Morosini - il nostro mondo sarà senz'altro migliore: è questa la pace che ...

Il messaggio per il Natale 2018 - dell'arcivescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla : Durante l'incontro con la stampa, monsignor Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina ha affermato : 'come scritto nel documento dei vescovi siciliani abbiamo per questo Natale chiesto maggiore ...

Brexit - il messaggio di Natale della Regina : 'Superare le divisioni' - : Come anticipato dalla stampa britannica, la sovrana nel tradizionale discorso televisivo lancerà un invito all'unità. "Il messaggio cristiano di pace in terra e buona volontà per tutti è più ...