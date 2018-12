Djokovic chiude da numero 1 | Fognini è 13mo

ATP Finals – Djokovic chiude in bellezza : Cilic ko in due set - domani le semifinali : Djokovic vince ancora a Londra: il serbo batte Cilic già consapevole del pass matematico per le semifinali delle ATP Finals Novak Djokovic chiude in bellezza la fase a gironi della ATP Finals in corso a Londra. Il numero uno del ranking mondiale ha mandato al tappeto anche Marin Cilic: il serbo non ha preso il match sottogamba nonostante la certezza matematica di un pass per le semifinali. Il serbo ha faticato nel primo set, per poi ...