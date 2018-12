David Bowie | 9 gennaio a Venezia tributo con Andy e i White Dukes

L’Enigma di Lady Gaga è andato in scena - ecco la scaletta del residency show di Las Vegas con un omaggio a David Bowie : Consumato l'hype diffuso dalla popstar con alcuni video pubblicati sui suoi canali social, l'Enigma di Lady Gaga è andato in scena ieri sera, 28 dicembre, a Las Vegas. Reduce dal successo di A star is born, la star di Poker face ha inaugurato la sua residency con uno show che si è mostrato una celebrazione teatrale dei suoi più grandi successi. Trattandosi di un residency show, Enigma di Lady Gaga si terrà all'MGM Park Theater di Las Vegas fino ...

Uno - nessuno - centomila David Bowie : «Penso che Bowie sia una combinazione di bellezza e cervello», sottolinea Simon Reynolds, che è considerato uno dei critici musicali più autorevoli al mondo. E ancora: «Artista completo, intelligente,...

Biglietti in prevendita per il concerto di Morgan e Andy dei Bluvertigo a Venezia : i dettagli sul tributo a David Bowie : Il concerto di Morgan e Andy dei Bluvertigo è finalmente ufficiale. La reunion sul palco non riguarda, però, un progetto legato al gruppo ma uno spettacolo speciale che hanno voluto dedicare a David Bowie. Il concerto è in programma per il 9 gennaio al Teatro Goldoni di Venezia. Nella scaletta sono previsti i brani di quello che i due artisti definiscono come il periodo più significativo della produzione del Duca Bianco, quella che va dal ...

E se Tilda Swinton interpretasse (davvero) David Bowie al cinema? : Duncan Jones è uno a cui piace scherzare. Sarà per questo che, alle insistenze di quanti gli chiedevano di girare un biopic su suo padre David Bowie, ha scelto di rispondere con un sondaggio ironico su Twitter. «Chi pensate che potrebbe interpretarlo?», ha domandato Jones ai suoi follower proponendo quattro alternative molto improbabili: Idris Elba, Peter Dinklage, Meryl Streep e Gilbert Gottfried. I fan, però, sono stati al gioco e Jones si è ...

Nicolas Roeg è morto/ Addio al regista de 'L'uomo che cadde sulla Terra' - debutto al cinema di David Bowie - IlSussidiario.net : Nicolas Roeg è morto: il regista del debutto cinematografico di David Bowie ne 'L'uomo che cadde sulla Terra' si è spento all'età di 90 anni.

È morto Nicolas Roeg per lui David Bowie divenne alieno in L uomo che cadde sulla terra : Nicolas Roeg, uno dei più originali registi britannici, è morto. Ne dà notizia il figlio, Nicolas Roeg Jr.: 'È stato un vero padre, aveva compiuto 90 anni lo scorso agosto'. Nato a Londra nel 1928, ...

Tuffo nel passato - diciannovesimo episodio. Anno 2016 : nel mondo della musica ci lasciano tre miti come Prince - George Michael e David Bowie. L’album più venduto in Italia è di Mina e Celentano - a diciotto anni dal loro primo album insieme : Siamo a diciAnnove. DiciAnnove fermate. Ne manca solo una per arrivare al capolinea della lunga tratta ferroviaria del passato. La diciAnnovesima fermata del nostro viaggio si chiama 2016. Anno in cui a novembre il ricco imprenditore Donald Trump, candidato alle elezioni politiche per la fazione repubblicana, diventa il nuovo Presidente degli Stati Uniti contro ogni pronostico che vedeva come possibile vincitrice la principale avversaria ...