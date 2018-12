‘Balle’ di Natale | ecco tutte le ‘truffe’ ai consumatori del 2018 | dalla benzina ai

meteoweb.eu

Stanno girando un po' troppe 'balle' di Natale sulla manovra del popolo. Così ho fatto questo test. In questi giorn… - luigidimaio

(Di lunedì 31 dicembre 2018) In occasione del Capodanno e dei bilanci tipici di questo giorno dell’anno, l’Unione Nazionalelancia il gioco #ballediinvitando gli utenti a raccontare attraverso Twitter quali sono i più grandi inganni dell’anno appena passato. “Noi ne abbiamo scelte dieci tra le false verità che i cittadini si sono dovuti sorbire dalle istituzioni, dalle aziende, dai mezzi di informazione e (perché no) dalle stesse associazioni deinell’ultimo anno – si legge in una nota -. Ovviamente ce ne sono molte altre, a voi di indicarcele“. Tra queste spiccano: “Il volo è low cost (ma per portare il bagaglio a bordo, devi pagare!)“; “I tuoi dati sono al sicuro (poi però riceverai mille chiamate indesiderate dai call center…)”; “Il prezzo dellasale quando il petrolio costa di più (ma non scende quando ...