Scoccimarro | per il Fvg rifiuti zero e risparmio energetico

Ambiente - Scoccimarro : “Verso laboratorio unico per Arpa” : laboratorio unico e nuova sede a Palmanova: potrebbero essere maturi i tempi per una revisione organizzativa e patrimoniale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente. Ne e’ convinto l’assessore regionale ad Ambiente ed Energia, Fabio Scoccimarro, che annuncia all’ANSA i progetti al vaglio della Giunta, confermando che per la Regione l’Arpa rimane un’agenzia ...