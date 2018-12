Ferrero | ' Con il Var gli arbitri in crisi | la partita televisiva prevale su quella vera'

Sampdoria - Ferrero show : 'se vinciamo contro la Juventus mi taglio i capelli come Nainggolan' : Lo ha detto il presidente della Sampdoria , Massimo Ferrero , a Rai Radio 1 Sport, in merito alla decisione di non fermare il campionato dopo la morte del tifoso dell' Inter . Poi passando alla sfida ...

Sampdoria - Ferrero show : “se vinciamo contro la Juventus mi taglio i capelli come Nainggolan” : Il presidente della Sampdoria ha rivelato che farà un’acconciatura alla Nainggolan se i blucerchiati dovessero battere la Juventus “Il calcio è spettacolo e anche di fronte alle tragedie bisogna andare avanti. Non si può darla vinta ai facinorosi, andrebbero arrestati. Bisognerebbe autorizzare gli Stuart come agenti di sicurezza e attrezzare gli stadi con delle celle dove chiudere chi crea disordine e violenza negli ...

Ferrero : “vittoria contro la Juve? Mi faccio i capelli come Nainggolan” : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Sampdoria ad aprire la giornata. Il presidente della Samp, Massimo Ferrero, parlando ai microfoni di Rai Radio 1 Sport ha toccato vari argomenti e fatto una promessa clamorosa e sul dissequestro dei beni: “Per me è una vittoria parziale, adesso aspetto i dispositivi contenenti le motivazioni. Sono state fatte delle indagini, i giornalisti indagavano su un ...

Sampdoria - tifosi contro Ferrero : ecco cosa è successo nelle ultime ore : Si è giocata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha visto il successo della Sampdoria contro il Chievo. Stagione molto positiva per i blucerchiati che stanno attraversando un ottimo momento, in particolar modo strepitosa la stagione di Fabio Quagliarella, autore di un altro gol. Nel frattempo è sempre più pesante la contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Ferrero. “Indagato per ...

Sampdoria - continua la contestazione contro Ferrero : “fuori dai coglioni” : Massimo Ferrero nel mirino dei tifosi della Sampdoria, tre striscioni molto duri sono stati esposti oggi fuori da Marassi “Indagato per truffa”, “Mancanza di rispetto” e “Ferrero sei ai titoli di coda. Fuori dai coglioni“. Questi gli striscioni esposti oggi fuori dallo stadio Ferraris. I tifosi della Sampdoria contestano duramente il presidente Massimo Ferrero dopo i recenti fatti che lo hanno visto ...

Samp - altri striscioni contro Ferrero : Prosegue la tesione tra i tifosi della Sampdoria e il presidente Massimo Ferrero . "Indagato per truffa", "Mancanza di rispetto" e "Ferrero sei ai titoli di coda. Fuori dai coglioni": è questo il ...

Genoa e Samp uniti nella protesta. Contestati Preziosi e Ferrero : ANSA Le tifoserie rossoblucerchiate hanno messo in atto da tempo una protesta nei confronti delle rispettive proprietà, pur partendo da presupposti completamente diversi. E, oggi, soprattutto al ...

Sampdoria - che accuse a Massimo Ferrero : “non conta nulla nella società - è stipendiato da un’altra famiglia” : Massimo Ferrero sarebbe solo un uomo stipendiato per fare da presidente della Sampdoria, queste le dichiarazioni che fanno scalpore in casa Sampdoria Dichiarazioni davvero clamorose quelle di Roberto Bizzotto, copresidente della Vis Pesaro, in merito alla Sampdoria. La Vis Pesaro è una squadra legata alla società doriana, una sorta di seconda squadra, di filiale del Doria. Proprio per questo le parole di Bizzotto su Massimo Ferrero durante ...

Volantino contro Ferrero a Marassi : ANSA, - GENOVA, 16 DIC - Prosegue la contestazione nei confronti di Massimo Ferrero da parte dei tifosi della Gradinata Sud. Prima della gara contro il Parma i gruppi della Sud hanno distribuito un ...

Caso Sampdoria - ultimatum dai tifosi : chiesto un confronto al presidente Ferrero [DETTAGLI] : Sono ore caldissime in casa Sampdoria, il presidente Ferrero è stato indagato, sequestrati i beni del numero uno blucerchiato che nelle ultime ore ha voluto chiarire la situazione attraverso un comunicato ufficiale. Nel frattempo anche i tifosi hanno chiesto un chiarimento al numero uno della Sampdoria: “pretendiamo di sapere come stanno le cose direttamente e pubblicamente dal signor Massimo Ferrero, che è’ tenuto a rispondere ...

Sampdoria - Giampaolo : “Con Ferrero parlo di calcio - non di altro” : “Io e la squadra dobbiamo pensare ad onorare la maglia e fare bene il nostro lavoro. Quella che è la burocrazia del club, la chiamo così, ci pensa il club ad esprimersi in maniera ufficiale sulle cose da fare“. Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo a Sky Sport commentando l’inchiesta sul presidente Ferrero, indagato nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza di Roma che ha ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Ferrero? Con lui parlo di calcio… e di donne' : ... che non deve avere in alcun modo ripercussioni sulla squadra: ad assicurarlo è stato lo stesso Giampaolo, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport. " Io e la squadra dobbiamo pensare a lavorare " ha ...

Samp - sequestro di beni a Ferrero. Ecco le accuse contro il patron : La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Secondo quanto si apprende, il patron dei doriani... Segui su affaritaliani.it

Gli affari di Massimo Ferrero ricostruiti con il cinema - il calcio e gli aerei : Il sequestro di 2,6 milioni di euro non turberà più di tanto i sonni di Massimo Ferrero, uno capace - per sua stessa ammissione - di far volare il cappello con uno scappellotto a un poliziotto e di ...