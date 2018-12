Calendario Dakar 2019 | le date e gli orari Come vedere in tv le 10 tappe

oasport

(Di domenica 30 dicembre 2018) Siamo ormai prossimi ad accogliere iled il mitico appuntamento dellasi sta avvicinando. L’edizionedella corsa più dura del mondo, avrà una grossa novità, l’ennesima. Si correrà solamente in Perù. 10per un totale di 5500 chilometri con partenza ed arrivo nella capitale, Lima. Il programma,visto, è lunghissimo e sarà reso complicato da un aspetto: il 70% del percorso si snoderà tra le dune del deserto. Gli equipaggi al via saranno ben 334 in totale, con 167 per quanto riguardano moto e quad, 126 per le auto, 41 per i camion. Nel complesso, dunque, avremo menoma più chilometri, con diversi tratti veramente selettivi e una lunghezza totale che farà la differenza. E poi, non va dimenticato, ogni duna del deserto potrebbe rappresentare una insidia. Il copilota monegasco Daniel Elena ne sa qualcosa, colui che nel 2018 si fratturò il coccige ...