Ultrà morto | la mamma in un post | Non lo giustifico | ma vi chiedo di lasciarlo in

La madre dell'Ultrà morto si sfoga : 'Non lo giustifico - ma adesso deve riposare in pace' : ' Mio figlio è morto da un giorno, nessuno può avere idea di cosa posso provare, è indescrivibile. Vi prego basta. Daniele deve riposare in pace'. Inizia così il post di Facebook della mamma di ...

La madre dell'Ultrà morto si sfoga : «Non lo giustifico - ma adesso deve riposare in pace» : «Mio figlio è morto da un giorno, nessuno può avere idea di cosa posso provare, è indescrivibile. Vi prego basta. Daniele deve riposare in pace». Inizia così...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli. Il pm chiede convalida arresto per 3 ultras : 'È stato un combattimento' : Secondo i pm di Milano che hanno chiesto la convalida dell'arresto per 3 tifosi interisti arrestati per gli scontri pre Inter- Napoli tra ultras nerazzurri e partenopei è stato un 'combattimento'. Lo ...

Ultrà morto - Salvini : no chiusura stadi - teppisti non della Curva : Roma, 28 dic., askanews, - 'Tutti devono mettere la testa a posto. Bisogna fare un enorme esame di coscienza. Occorre mettere intorno a un tavolo tutti i protagonisti del mondo del pallone, società e ...

Ultrà morto - Salvini contro giudice sportivo : Sbagliato chiudere stadi : Ultrà morto, Salvini contro giudice sportivo: Sbagliato chiudere stadi Saranno interrogati domani i tre tifosi interisti, tutti sotto i trent'anni, arrestati per gli scontri prima della partita Inter-Napoli nei quali Daniele Belardinelli (CHI ERA ). Emessi sette Daspo Parole chiave: ...

Tifoso morto - il Questore emette il Daspo per sette ultras : TORINO - In seguito ai violenti scontri tra ultras avvenuti la sera del 26 dicembre prima della partita Inter-Napoli il Questore di Milano, Marcello Cardona , ha emesso sette provvedimenti 'Daspo' a ...

Tifoso morto - Salvini : chiusura stadi un errore. Gentiloni : ha omaggiato Ultrà 10 giorni fa : Se da un lato Conte, durante la conferenza stampa di fine anno, sottolinea la necessità di un segnale di cesura forte dopo la morte del Tifoso varesino negli scontri prima di Inter-Napoli, a...

Tifoso morto - Salvini : chiusura stadi un errore. Gentiloni : ha omaggiato Ultrà 10 giorni fa : Se da un lato Conte, durante la conferenza stampa di fine anno, sottolinea la necessità di un segnale di cesura forte dopo la morte del Tifoso varesino negli scontri prima di Inter-Napoli, a...

Ultrà morto - domani gli interrogatori. Salvini : 'Non chiudere stadi' - : I tre, tutti sotto i trent'anni, risponderanno alle domande del gip e, secondo i loro avvocati, hanno avuto solo un "ruolo marginale" nella rissa. Intanto, il prefetto Saccone ha fatto sapere che a ...

Ultrà morto - domani gli interrogatori. Salvini : "Non chiudere stadi" : Ultrà morto, domani gli interrogatori. Salvini: "Non chiudere stadi" I tre, tutti sotto i trent’anni, risponderanno alle domande del gip e, secondo i loro avvocati, hanno avuto solo un “ruolo marginale” nella rissa. Intanto, il prefetto Saccone ha fatto sapere che a gennaio si terrà un vertice sulla sicurezza con le ...

Ultras morto - Salvini : “Chiudere stadi e vietare trasferte è la risposta sbagliata”. Ma Conte : “Sarebbe opportuna pausa” : La chiusura degli stadi e le trasferte vietate sono “la risposta sbagliata” alla violenza negli stadi. Matteo Salvini si scaglia contro la misura più usata dalla giustizia sportiva (e caldeggiata anche dal questore di Milano, Marcello Cardona) per punire gli episodi di razzismo e scontri tra Ultras. Una sanzione usata dal giudice federale anche giovedì dopo gli ululati contro il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly e gli scontri ...

Ultrà morto - la doppia vita di Dede - il padre di famiglia che andava alla partita per assaltare la polizia : Ci sono due foto per raccontare la morte di Daniele Belardinelli, detto Dede, 35 anni, due figli avuti quando era giovane, sposato, la casa a Morazzone, a pochi chilometri da Varese, il lavoro da...

Ultrà dell’Inter morto investito | : Arrestati tre tifosi nerazzurri. Cori razzisti, il giudice sportivo: «Inter, due gare a porte chiuse e una senza curva» |

Morto tifoso Inter - Sgarbi : “ultras come un soldato ed in guerra si muore” : Mondo del calcio sotto shock per la morte del tifoso dell’Inter in seguito agli scontri avvenuti prima del match di campionato contro il Napoli. Ecco il pensiero di Vittorio Sbarbi: “L’ultrà è la parte militare del tifo e in guerra si muore. Nessuna morte è lecita – dice all’Adnkronos – né quella in guerra né quella degli Stati che hanno la pena di morte. Ciononostante, la guerra esiste ed esistono gli ...