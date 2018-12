Palermo | ora è ufficiale | club ceduto agli inglesi

Palermo : Davide Enia - il 2018 è stato l'anno della cultura ma ora serve continuità : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - "Il 2018 è stato per Palermo l'anno di Manifesta, della Capitale della cultura. Finalmente, dopo un periodo abbastanza oscuro, la città sembra essersi data una prospettiva. Quindi, in qualche modo, sta cercando di darsi un ruolo per quelli che saranno i tempi a venire.

Palermo - nuovo CdA : ancora vacante la carica di presidente - : Il tutto in attesa però che gli inglesi escano allo scoperto : il 2 gennaio la Pelican House Mining provvederà a cambiare ragione sociale in Sport capital Group, ma non è chiaro se con lo stesso nome ...

Palermo - intimidazioni denunciate anche in tv da tre sorelle coraggio : tre arresti : Irene, Gioacchina e Anna Napoli si sono ribellate alla mafia dei pascoli che da dieci anni tenta di strappare loro l'azienda agricola di famiglia

Palermo - intimidazioni denunciate anche in tv da tre sorelle coraggio : tre arresti : Sono finite persino in tv per denunciare dieci anni di vessazioni e intimidazioni al fine di costringerle a lasciare l'azienda di famiglia, che produce formaggio e cereali a Corleone , Palermo, . In ...

Palermo - cessione non ancora avvenuta : dovrà essere formalizzata entro il 30 dicembre : La cessione vera e propria è ancora da formalizzare e questo dovrà avvenire entro la fine del mese di dicembre, come si legge sempre nella nota pubblicata: "La Sport Capital Group Investments ha ...

Cessione Palermo : per ora ha firmato solo il “contratto preliminare” : Cessione Palermo, firmato solo “il contratto preliminare notarile” con il patron Zamparini: la nota del Financial Innovations Team Il gruppo di investitori inglesi che vuole acquistare il Palermo per ora ha firmato solo “il contratto preliminare notarile“, il 30 novembre scorso, con il patron Maurizio Zamparini. La Cessione dovrà essere formalizzata entro il 30 dicembre. Lo rende noto l’advisor Financial ...

Palermo - il ristoratore coraggioso che si ribella all’usuraio : È caduto nelle mani di un usuraio: aveva bisogno di soldi per il suo ristorante. Ma ha trovato il coraggio di ribellarsi: ha registrato le conversazioni con il suo strozzino e le ha consegnate alla Guardia di Finanza. È la vicenda a lieto fine di un ristoratore palermitano che aveva chiesto un prestito di 13 mila euro, su cui l’usuraio, un pescivendolo di Brancaccio, I.R., 37 anni, aveva deciso di esigere un interesse dell’800 per ...

Palermo - ristoratore coraggio registra l'usuraio e lo fa arrestare dalla Guardia di finanza : In cella un pescivendolo di Brancaccio, aveva prestato 13 mila euro. Tassi, 800 per cento annui: stava provando a impossessarsi di una villetta

Palermo - ora Micciché chiede i soldi a La Vardera : "Voglio essere pagato come attore" : Il leader forzista era stato ripreso segretamente dall'ex candidato sindaco che ha poi fatto un film sulla campagna elettorale. "Non ho mai concesso la liberatoria, mi spettano i soldi"

Cessione Palermo - Zamparini : “Consegno la società a persone serie - ora mi sento come un vedovo” : “Ci si sente come un vedovo: io Palermo l’ho sposata per tanti anni, per cui si può capire come ci si sente adesso“. Così l’ormai ex proprietario dei rosanero Maurizio Zamparini in un’intervista esclusiva rilasciata a Pop Economy, l’emittente alla quale di fatto ieri sera è stata affidata la gestione dell’annuncio ufficiale della Cessione del Palermo al gruppo inglese Global Futures Sports and ...

Arresti Palermo : pizzo - pistole e riti. La mafia c’è ancora : La mafia c’è ancora. Anche a Palermo. Con buona pace di chi pensa, con eccessivo entusiasmo e ottimismo, di poter liquidare cosa nostra come questione del passato. O di ridimensionare vigilanza e attenzione. Questo ci racconta l’operazione di magistratura e forze dell’ordine che, stamani, ha svegliato Palermo al suono di elicotteri e sirene. Portando una quarantina di mafiosi in galera e scoprendo, soprattutto, la vitalità delle famiglie mafiose ...

Palermo : 42 dipendenti dell'Assessorato alla Salute sottoposti dalla GdF a misure restrittive per assenze ingiustificate : PRIMAPRESS, - Palermo - Sono 42 i dipendenti dell'Assessorato regionale alla Salute di Palermo raggiunti da diverse misure restrittive con una operazione Guardia di Finanza contro i 'furbetti del ...

GdF Palermo : assenteismo Assessorato Regionale Salute - 20 denunciati e 22 sottoposti a misure restrittive : Continua senza sosta la lotta al fenomeno dell'assenteismo nelle Pubbliche Amministrazioni dello Stato da parte dei finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. A finire questa volta nel mirino ...

Retata di assenteisti in un assessorato a Palermo. 11 arresti e altri 31 indagati : Tra le accuse: truffa aggravata, false certificazioni e accesso abusivo al sistema informatico. Grazie ai computeralcuni indagati segnavano le presenze anche senza l'uso del badge - Avevano ...