Manovra | si vota la fiducia

Manovra - rissa in Aula Oggi si vota la fiducia : Montecitorio come uno stadio invaso da tifosi esagitati e dove anche l'arbitro non è imparziale. Non è stata una bella pagina per la storia della nostra democrazia quella scritta ieri nell'Aula della ...

Manovra - nella notte la Commissione Bilancio vota il mandato al relatore | Proteste Pd-Forza Italia : L'opposizione ha protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere né votare" i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di Bilancio. Il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: la pressione fiscale salirà nel 2019al 42,5% del Pil dal 42% del 2018

Manovra - commissione Camera vota mandato : ANSA, - ROMA, 28 DIC - La commissione Bilancio della Camera ha approvato, con i voti della maggioranza M5s-Lega, il mandato al relatore sulla Manovra, che è attesa in mattinata nell'Aula di ...

Manovra - commissione Camera vota mandato a relatore. Protestano le opposizioni : TRIA SBOTTA IN commissione BILANCIO: "MI AVETE MASSACRATO" - C'era stata bagarre anche nel corso dell'audizione del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla Manovra. "Mi avete massacrato per un'...

Manovra - votato mandato a relatore : 04.12 La Commissione Bilancio deLLa Camera ha approvato, con i voti della maggioranza M5S-Lega, il mandato al relatore sulla Manovra, che è attesa in mattinata nell'Aula di Montecitorio. Pd e Forza Italia hanno votato contro. L'opposizione in Commissione ha protestato perché il testo è stato inviato in Aula "senza discutere ne' votare" i circa 350 emendamenti che erano stati presentati alla legge di Bilancio

De Falco (M5S) non vota la Manovra : 'Governo non ha rispettato Costituzione e Parlamento' : Intervistato dall'Huffingtonpost, il capofila dei dissidenti del Movimento 5 Stelle, il senatore Gregorio De Falco, ha motivato il suo parere contrario alla votazione della manovra economica, stigmatizzando l'anticostituzionalità sia del metodo che del modo con cui essa è arrivata al Senato. Nel corso dell'intervista, il dissidente grillino ha inoltre esortato il M5S a non appiattirsi sulle idee propugnate dalla Lega sul tema dell'immigrazione, ...

Manovra - Di Maio esulta : “Reddito di cittadinanza a marzo e pensioni minime a febbraio. Ditelo allo zio che vota Pd o FI” : “Stanotte ero in Senato dove è passata la Manovra del popolo. Viene massacrata da coloro che in tutti questi anni ci hanno tolto diritti. Ma sono orgoglioso che da marzo parte il reddito di cittadinanza, da febbraio-marzo parte quota 100, da febbraio-marzo partiranno le pensioni minime – pensioni di cittadinanza – e le pensioni di invalidità che si alzano a 780 euro. Queste sono le cose che ci devono rendere orgogliosi. Come i ...

Manovra - il Senato vota sì alla fiducia : Il Senato conferma la fiducia al Governo sulla Manovra economica. I voti a favore sono stati 167; 78 i contrari, tre gli astenuti, tra cui il Senatore a vita Mario Monti. Sta ora per riunirsi il...

Manovra - Senato vota sì alla fiducia : a favore 167 - contrari 78 - astenuti 3 : Ci spiegate perchè avete questo odio per l'Italia e gli italiani a cui volete negare il futuro? Noi lo difenderemo dalla vostra politica scellerata'.