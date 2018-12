Manovra | il Pd scende in piazza contro il governo Orfini | ' Cialtroni incapaci'

Manovra - ancora caos FI : "Governo fa la cicala" E il Pd scende in piazza : La bagarre sulla Manovra non si spegne. La Camera va spedita verso l'approvazione finale del testo per evitare l'esercizio provvisorio. A Montecitorio è previsto nel pomeriggio il voto di fiducia che ...

Il Pd scende in piazza contro la Manovra : È countdown per la manovra varata dal governo Conte, al giro di boa dell'esame della Camera. La Legge di Bilancio, che deve essere approvata entro sabato per evitare l'esercizio provvisorio, è approdata nella commissione competente di Montecitorio, fra le proteste delle opposizioni e l'avvertimento0 del Pd che annuncia di rivolgersi alla Corte costituzionale, perché "il Parlamento e' ...

Manovra - parte la protesta - pronti a scendere in piazza Sindacati e Partito Democratico : La Manovra passa al Senato adesso manca alla Camera ma è già il momento delle proteste. Manifestazioni in piazza quelle chiamate dai Sindacati e dal PD Approvata dal Senato, con un voto di fiducia, la Manovra passa ora alla Camera il 28 dicembre. Dopo la bagarre in Aula nella notte, i vicepremier festeggiano, non senza problemi al loro interno, e opposizioni e Sindacati confederali protestano e annunciano la mobilitazione di piazza. Il Pd chiama ...

La Manovra fa salire Lega e M5S Torna a scendere il Pd. I dati : La Lega non ha risentito negativamente delle difficolta' incontrate dal Governo nelle negoziazioni con Bruxelles, e risulta nettamente il primo partito con il 31,4% e un trend... Segui su affaritaliani.it

Manovra - Tria : Debito/Pil salirà leggermente nel '18 e scenderà nel '19 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Conte da Juncker : "deficit scende da 2 - 4% al 2 - 04%"/ Bruxelles - premier conferma Quota 100 e Reddito : Manovra, Conte da Juncker prima del Consiglio Europeo: 'deficit scende dal 2,4% dal 2,04%'. Tria, 'ridurre deficit si può': la replica della Commissione Ue

Manovra - Conte : "Deficit scende dal 2 - 4% al 2 - 04%" : Nuova proposta alla Ue, il premier dopo l'incontro con Jucker: "Reddito di cittadinanza e quota 100 partiranno ni tempi previsti". Attesa la valutazione della Commissione

Manovra - Conte e Tria lavorano a deficit di 1 - 9-2%. Il premier : scenderà anche nel 2020-21 : ROMA - Un altro vertice a quattro fra il premier Conte, il ministro dell'Economia Tria e i due vicepremier Salvini e Di Maio probabilmente già oggi. E la presentazione della proposta italiana per l'accordo con la Ue sulla Manovra martedì prossimo, quando Conte incontrerà ...

Manovra - Conte 'Siamo per l accordo con l Ue. Lo spread scenderà' : Scenderà ancora fino a riportarsi sui livelli coerenti con i buoni fondamentali della nostra economia'. E mentre Salvini polemizza apertamente con Confindustria, tesse le lodi dell'understatement. '...

Manovra - Conte : non lavoriamo per scendere sotto il 2% - eviteremo procedura infrazione : 'Il governo non sta lavorando a portare il deficit sotto il 2%'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando della Manovra e della trattativa con la Ue che ha chiesto all'Italia di ...

