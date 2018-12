Manovra | FI e Pd contro Fico Democratici in piazza | “Salvini e Di Maio ubriachi Portano

Pd in piazza contro la Manovra : Pd in piazza per protestare contro la manovra del governo gialloverde . Il popolo dem si raduna questa mattina davanti alla Camera, sventolando bandiere del partito e cartelli con slogan contro la ...

Partito Democratico in piazza Montecitorio contro la Manovra : "Onestà - dove sta?" : "Ripudiamo lo scontro fisico in Aula, ma siamo nervosi perché alcuni nella maggioranza pensano che il consenso dei cittadini é una dittatura della maggioranza. Qualcuno vuole cambiare la democrazia parlamentare e noi non possiamo permetterlo". Lo ha detto il deputato Pd Emanuele Fiano al sit-in davanti alla Camera. Poco fa sono usciti una trentina di deputati dem guidati dal capogruppo Graziano Delrio. Tra gli altri il presidente ...

Pd a Piazza Montecitorio contro Manovra : 11.34 Protesta Pd in Piazza Montecitorio contro la Manovra economica. Alla manifestazione, organizzata dai dem contro la Manovra del governo all'esame della Camera, i militanti presenti hanno intonato in coro 'Bella ciao'. In Piazza molti big del partito,in prima linea Maurizio Martina,Graziano Delrio, Ettore Rosato,Matteo Orfini, Luca Lotti ed Emanuele Fiano,ieri protagonista di un acceso scontro in aula.Assenti invece Matteo Matteo Renzi e ...

Manovra di galleggiamento contro la Costituzione e il Mezzogiorno : Questione democratica e questione economico-sociale. Sempre connesse. La Legge di Bilancio è, oggi, all'ultimo passaggio formale alla Camera dei Deputati. Il Governo sovranista e populista, aggettivi orgogliosamente utilizzati per autodefinirsi da M5S e Lega, nega la sovranità popolare, affidata dalla Costituzione al Parlamento. Impone a Senato e Camera, una Legge di Bilancio in larghissima continuità con le "manovre" della ...

Manovra - il Pd in piazza contro il governo 'Lega e 5S affossano il Paese' : 'Hanno penalizzato il mondo del lavoro, del volontariato e creato una frattura con l'Europa. Tutto questo si chiama regresso. Non è cambiamento. Il Pd deve spiegare questo con una presenza costante ...

PD manifesta contro il Governo : “Manovra è contro il popolo - tasse aumentate per tutti” : Nel giorno in cui la Camera si troverà a votare la questione di fiducia posta sulla legge di bilancio, il Partito Democratico scende in piazza per una manifestazione all'esterno di Montecitorio. E il 12 gennaio previste manifestazioni in tutta Italia contro quella che viene definita una "manovra contro il popolo".Continua a leggere

La mappa delle proteste contro la Manovra : Il gennaio 2019 si preannuncia come un mese di mobilitazioni contro la manovra. Molte categorie sono già scese in campo e altre sono sul piede di guerra per i provvedimenti contenuti nella legge di ...

I pensionati e relativi sindacati sono scesi in piazza contro la Manovra. "Ci usano come bancomat" - Milano Post : Facciano la loro protesta in strada, ma non c'è un attentato alle pensioni, abbiamo operato con discernimento per una redistribuzione" Per la cronaca il link all'ultima circolare dell'Inps http://...

I pensionati avari di Conte e le proteste contro la Manovra. Di cosa parlare stasera a cena : Qui a dicosaparlare si sono presi a cuore i diritti dei pensionati, partendo da un diritto di base, universale, quello di non essere presi per il culo. Se poi l'autore del, diciamo, dileggio è il prof. avv. presidente del Consiglio (sulla scia di Matteo Salvini) allora si supera la misura ragionevol

Manovra - Sgarbi contro il M5s : “Voterò la legge mentre vi osservo precipitare”. Poi cita Foucault : “Morirete giovani” : Durante la discussione generale sulla legge di Bilancio, ci sono state forti tensioni tra opposizioni e maggioranza. L’ultima ha visto coinvolti i deputati del Pd e quelli della Lega, con il dem Luigi Marattin che ha accusato il leghista Nicola Molteni di averlo insultato. Inatteso paciere, il deputato del gruppo Misto, Vittorio Sgarbi. Che poi è intervenuto per denunciare il metodo con cui la maggioranza sta facendo approvare la Manovra ...

Il 9 gennaio sul tavolo della Consulta il ricorso del Pd contro la Manovra : Roma, 28 dic., askanews, - Martedì 9 gennaio la manovra, o meglio il suo iter parlamentare, sarà sul tavolo della Consulta. È stato infatti depositato questa mattina, presso la cancelleria della Corte ...

Viva la rivolta dei pensionati contro la Manovra : Tra le altre minimizzazioni confinanti con le mistificazioni, durante la conferenza stampa di fine anno il presidente del Consiglio ne ha esibita una quasi paradossale parlando dei pensionati. “Non abbiamo attentato alle pensioni”, ha detto, “siamo intervenuti sulle fasce più alte, con il taglio di

Manovra - Boschi contro Conte : “Si pulisca la bocca quando parla di pensionati - il suo è un attacco ignobile” : “È una legge di Bilancio perché taglia tutte le pensioni, non solo quelle d’oro o di platino. E quando, oggi, il presidente Conte in conferenza stampa si permette di dire che è vergognoso che i pensionati difendono i loro diritti, dovrebbe pulirsi la bocca. Perché è ignobile attaccare chi ha lavorato una vita intera per meritarsi la pensione”. A dirlo, alla Camera, durante la discussione generale sulla legge di Bilancio, Maria ...

Pensionati protestano a Firenze : presidio contro la Manovra del popolo : Non è tollerabile, continueremo la protesta anche perché si è in un contesto che in economia presenta numerose criticità a partire dalle pensioni che avranno i giovani, uno dei problemi centrali del ...